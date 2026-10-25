“El verdadero reconocimiento a una mujer no solo está en el premio que recibe, sino en las puertas que abre para quienes vienen detrás”...

El Congreso del Estado de Sinaloa entregó el Premio a la Mujer Rural Sinaloense 2026, que nuevamente recayó en nuestro municipio.

En esta ocasión, la galardonada fue Analai Sipatly Valenzuela Higuera, originaria de la comunidad de El Tetuán Nuevo, en la sindicatura de Altata, quien recibió este importante reconocimiento por su trabajo comunitario en los campos pesqueros.

En la semblanza presentada se destaca que, desde los 10 años, comenzó a trabajar en la extracción de almeja chocolate para contribuir al sustento de su hogar.

Durante el acto, expuso que, en los últimos 30 años, la temporada de camarón se ha convertido más en una utopía que en una actividad rentable. Ante esta realidad, decidió impulsar un proyecto de producción de moluscos bivalvos que reúne a 82 cooperativas asociadas.

También promovió el consumo de estos productos mediante la Feria del Ostión, realizada en el puerto de Altata.

Analai señaló durante su participación al hacer uso de la voz, que las mujeres de los campos pesqueros han aprendido a vivir en condiciones difíciles, organizarse ante los obstáculos y encontrar nuevas oportunidades. Precisamente, esa capacidad de salir adelante es parte de lo que representa este reconocimiento.

El pasado 13 de octubre, un jurado la eligió por amplia mayoría como ganadora. Su candidatura fue propuesta por el Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y de Moluscos Bivalvos en Sinaloa, A. C. (COPEMBI), organización en la que ha participado desde su creación, en 2019.

La oriunda de Altata se trasladó a Culiacán para continuar sus estudios. Primero cursó la carrera de Técnica en Contabilidad y posteriormente obtuvo la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ha sido gerente y coordinadora del Programa Ostricultoras Sinaloenses, desde donde ha trabajado con productores pesqueros y acuícolas, particularmente con mujeres dedicadas al cultivo de ostión en Navolato, así como en Ahome y Culiacán.

La entrega del premio tuvo lugar durante una sesión solemne del Congreso del Estado, con la presencia de autoridades estatales y judiciales.

El reconocimiento consiste en un diploma alusivo, una medalla con los escudos de Sinaloa y del Congreso del Estado, además de un estímulo económico de 35 mil pesos.

Durante su intervención, Analai compartió el galardón con las mujeres y los hombres que la han acompañado en su lucha.

También solicitó la oportunidad de presentar a la titular del Ejecutivo estatal un proyecto de producción de moluscos bivalvos, y pidió al Congreso que etiquete recursos para impulsar la producción de ostión, una actividad sustentable que puede generar oportunidades para las comunidades pesqueras.

Felicitaciones para Analai Sipatly Valenzuela. Esperemos que su lucha abra camino para otras grandes mujeres que trabajan por un mejor proyecto de vida y por el desarrollo de sus comunidades...

Con gran éxito se llevaron a cabo los festejos por los 50 años de la secundaria Simón Bolívar.

Fueron diversos los eventos que reunieron a quienes forman y han formado parte de esta gran escuela, cuna de hombres y mujeres que han dejado huella.

Muchos se dieron cita para disfrutar de las celebraciones y reconocer, en algunos casos recordar, a los maestros y directivos que forman parte de una historia que continúa escribiéndose con las nuevas generaciones...

Este fin de semana habrá algunas fiestas de disfraces para quienes deseen celebrar Halloween y salir a divertirse...

Es momento de felicitar a quienes cumplen años, como es el caso de Ingrid Inzunza, Sara Peñuelas, Iliana Escobar, Sofía Dávila, Gisela y Grissel Cruz, Liliana Morales, Jesús y Erik Camacho, Olimpia Acosta y Humberto Burgos Tamayo.

Hoy cumple años Raúl López, Edna Miller, Felicitas Carrazco y Julia Berrelleza. Mañana lo harán Griselda Rodelo, Juan Uraga, Carlos Plata y Alma Rosa Quintero. Para todos, mis mejores deseos...

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.