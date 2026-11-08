“Una comunidad se fortalece cuando reconoce a quienes la forman, celebra sus logros y respalda a quienes están siempre dispuestos a servirla”...

La secundaria SNTE conmemoró su 40 aniversario, una celebración que representa cuatro décadas de facilitar a cientos de generaciones los estudios que han permitido a muchos de sus egresados desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida.

Es una de las instituciones educativas de la cabecera municipal que trabaja en doble turno y cuenta con un nutrido grupo de docentes que, a lo largo de los años, han demostrado su compromiso y profesionalismo al llevar a las aulas los conocimientos básicos a jóvenes de entre 12 y 15 años. Vaya desde aquí una felicitación a quienes forman y han formado parte de esta institución educativa...

Colecta para Bomberos de Navolato. Hace dos años se realizó una colecta con el propósito de reunir fondos para la compra de una pipa-camión y algunas mejoras a la estación. La meta era de un millón de pesos, cantidad que no se logró reunir en su totalidad; sin embargo, sí fue posible recaudar lo necesario para adquirir la unidad, que hoy representa una herramienta indispensable para atender incendios.

Este año habrá una nueva colecta, que iniciará el próximo 13 de noviembre, con una meta de 500 mil pesos, recursos que serán destinados a la compra de un nuevo camión. Cada año, sostener una institución como Bomberos y mantener la capacidad de prestar sus servicios representa un esfuerzo importante. Uno de los principales retos es contar con las herramientas y el equipo necesarios para responder a los llamados de auxilio, que pueden presentarse cualquier día y a cualquier hora.

Y aunque la lumbre a todos nos puede llegar, hay que recordar que los bomberos también atienden otras emergencias y que sus servicios son gratuitos para la población. Ojalá la ciudadanía pueda sumarse y aportar a esta causa. Más vale tenerlos y no ocuparlos, que ocuparlos y no tenerlos...

La academia Backstage Dance hizo gala de su talento con una noche llena de ritmo, en la que sus estudiantes escenificaron la inolvidable canción Thriller, uno de los grandes éxitos del fallecido Michael Jackson. El kiosco fue el escenario ideal durante la festividad de Halloween y el público asistente respondió con una ovación al excelente montaje presentado. Felicitaciones a quienes integran esta importante academia de baile por su dedicación y entusiasmo...

La familia Plata Morachis organizó un gran acontecimiento para celebrar las bodas de oro de Carmen y Filadelfo, quienes estuvieron acompañados por sus hijos Humberto, Filadelfo y la memoria de Alejandro, así como por sus respectivas familias y descendientes. La celebración inició con una sagrada misa oficiada por Javier Antuna, quien elevó una oración por el matrimonio y la familia como parte fundamental de la sociedad, invitando a los asistentes a reflexionar sobre la importancia del sentido espiritual.

Los esposos, elegantemente vestidos y visiblemente emocionados, recibieron las oraciones y bendiciones de sus familiares e invitados. Carmen, por cierto, lució el mismo vestido de novia que utilizó hace 50 años, un detalle que hizo aún más especial el momento y que permitió recordar aquel día tan significativo. Las fotografías con sus nietos y demás seres queridos se realizaron después de la misa, para posteriormente trasladarse a un conocido salón, donde tuvo lugar la recepción.

Una rica comida, música en vivo y amenas charlas formaron parte de este importante encuentro familiar. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación para Carmen y Filadelfo por estos 50 años de matrimonio...

Una breve visita realiza Alejandra Urías a esta, su tierra, donde aprovecha para atender algunos pendientes y, de manera especial, sorprender a su mamá, Gaby García, con motivo de su cumpleaños. Esta semana regresa a su vida habitual en Berlín, donde la esperan su hijo y su esposo. Feliz regreso...

La Cruz Roja Navolato organiza una fiesta mexicana para el próximo 14 de noviembre, con varios atractivos para quienes deseen asistir. Habrá karaoke y premios para quienes demuestren sus mejores habilidades para el canto. También se invita a los asistentes a acudir vestidos con algún traje típico mexicano y se premiará a quien porte el mejor atuendo. Una de las facilidades para los asistentes es que podrán llevar su propia bebida para disfrutar durante la tarde y noche del evento. La cita es en el Club de Leones, a partir de las 15:00 horas, y habrá música en vivo.

La cooperación será de 280 pesos en preventa y 350 pesos en taquilla. Una buena oportunidad para convivir y, al mismo tiempo, apoyar las actividades de la benemérita institución...

Quiero felicitar a quienes cumplen años, como es el caso de Alfonso Angulo, Karla García, Jahir Malacón, Katia Villegas, Carlos Ortega Gastélum, Daniela Chu, Chichi Estolano, Martín García, Gaby Ramírez Castro y Carlos Manuel García. Hoy cumplen años Jacky Verdugo y Eduardo Santiesteban; mañana lo harán Eduardo Chucuán y César Plata. Para todos, mis mejores deseos.

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.