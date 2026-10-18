“Los pueblos honran su historia cuando reconocen a quienes ayudaron a construirlos y valoran a quienes siguen trabajando por mejorarlos”...

Se develó el busto del extinto José Antonio Yamaguchi Hernández, primer presidente municipal de Navolato.

A unos meses de su fallecimiento, familiares y amigos fueron convocados a una emotiva ceremonia en la plazuela Vicente Guerrero, justo frente al edificio del Ayuntamiento.

El alcalde, Jorge Bojórquez, recordó parte del legado de “Toñín”, como afectuosamente se le decía, quien gobernó de 1984 a 1986.

Después de concluir su periodo, Yamaguchi Hernández continuó participando en la construcción del entonces municipio más joven de la entidad, colaborando en administraciones posteriores y manteniendo su participación dentro del PRI, partido en el que siempre militó.

En el tiempo que se desarrollaba el primer periodo de gobierno, junto con su esposa, Margarita López, tuvo a uno de sus hijos, a quien, con la emoción de aquel momento, decidieron registrar y bautizar como Namul, nombre cuyo significado es Navolato Municipio Libre.

Durante el protocolo de develación, Margarita agradeció el gesto y recordó la vida y obra de su fallecido esposo. Entre los legados de aquella primera administración se encuentra la entrega de títulos de propiedad que brindaron certeza patrimonial a muchas familias, la construcción de canchas deportivas y la consolidación de la estructura del municipio, procurando cumplir el mandato con honestidad.

Hoy y siempre, José Antonio Yamaguchi Hernández será recordado con respeto y afecto...

Se lleva a cabo el Festival Cultural Sinaloa 2026, con diversas actividades artísticas en los 20 municipios de la entidad, incluido Navolato. Para hoy se tiene programada, en una primaria de la sindicatura de La Palma, la actividad Fiesta de juego y arte, a las nueve de la mañana.

Por la tarde, a las seis, se presentará el recital Sinaloa al mundo, en el patio del Ayuntamiento. El programa contempla también un tributo a Los Beatles, un evento de guiñol y otra obra de títeres titulada La gallina de los huevos de oro.

Asimismo, destaca la presentación de Re Clow Ciliaciones y, para el domingo 25 de octubre, Recetas del alma, capítulo II, en el patio del Ayuntamiento, en el centro de la ciudad.

Consulte la cartelera en el portal del ISIC y programe su tiempo para disfrutar de eventos gratuitos y de calidad en Navolato...

Quiero felicitar a quienes cumplen años, como es el caso de Luz María Leal, Evelio Plata Inzunza, Mariana Acosta, Eduardo Burgueño, Renato Gutiérrez, Gaby Alarcón, Stephanie Marentes, María Alejandra Arce, Anel Acosta, Dolis Paredes, Amparo García, David Omar Gastélum, Melisa Ponce, Sandra Cuevas, Rubí Ramírez, Gricelda Retamoza y Alfonso Gritti. Hoy cumple años Kena Cardoza y mañana lo harán Korina Tamayo, Aureliano Rivera y Gaby Godoy Bojórquez. Para todos, mis mejores deseos...

Alrededor de 40 bardas fueron blanqueadas por Manlio Abel Jacobo, quien impulsa la iniciativa conocida como #BardasBlancas, un movimiento que crece en diferentes puntos del país con la participación de ciudadanos que desean tener una ciudad mejor.

Hace unos días, el navolatense, junto con su equipo de apoyo, se dio a la tarea de borrar publicidad pintada en bardas cuyos propietarios no habían autorizado anuncios de promoción partidista o de candidatos. Llegaron, trabajaron y dejaron las bardas blancas, dando una nueva imagen a esos espacios. Acciones ciudadanas que también suman a la construcción de una mejor ciudad...

La lista de aspirantes a representar la defensa de la llamada Cuarta Transformación en Navolato sigue creciendo. Existe mucho interés en participar como representantes de Morena y sus aliados, mientras que las redes sociales se llenan de comentarios a favor y en contra de quienes se inscriben para ser seleccionados.

Como la convocatoria permanecerá abierta durante varios días más, todavía pueden anotarse quienes consideren tener las condiciones para buscar la candidatura a la presidencia municipal. Habrá que estar atentos a cómo avanza el proceso y quiénes logran mantenerse en la contienda...

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.