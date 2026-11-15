“A los bomberos, más vale tenerlos y no necesitarlos, que necesitarlos y no tenerlos”... Una frase muy conocida, pero que cobra mayor sentido cuando hablamos de una institución que diariamente está dispuesta a arriesgar la vida de sus elementos para proteger la de los demás.

Inició la colecta para Bomberos de Navolato, con el objetivo de adquirir un camión que fortalezca el equipo y los recursos materiales para atender las emergencias que se presentan de manera continua en nuestro municipio. El arranque se realizó en la base de Bomberos, con la presencia en el presidium de Jorge Bojórquez, presidente municipal, y su esposa Mariela Berumen; el diputado local Guadalupe Santana Palma; el comandante de Bomberos, Pedro García, y quien aquí escribe, en mi calidad de presidente del Patronato de Bomberos.

El llamado de quienes hicieron uso de la voz fue uno solo: invitar a la sociedad a sumarse y cooperar. La adquisición de esta unidad permitirá contar con mayor capacidad de respuesta y dará más tranquilidad a los elementos para atender, incluso, dos emergencias al mismo tiempo.

Empresarios, servidores públicos y personas de la sociedad civil estuvieron presentes y aportaron su granito de arena, dieron su cooperación.

Al cierre del evento se habían reunido más de 100 mil pesos, una buena señal para el inicio de esta colecta que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de noviembre. Y es que los bomberos no solamente apagan incendios. También intervienen en accidentes automovilísticos, utilizan las quijadas de la vida para rescatar a personas atrapadas entre los fierros de un vehículo y participan en labores de rescate acuático cuando alguien se encuentra en peligro de ahogarse.

En fin, realizan muchas tareas que, aunque no siempre vemos, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sé que usted, amable lector, tiene claro lo que representa contar con una institución de este tipo. Por eso, la invitación es a que podamos sumarnos todos, porque una institución fuerte significa mayor capacidad para proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad.

Nadie está exento de necesitar algún día sus servicios y, cuando eso ocurra, lo que todos queremos es tener bomberos preparados y con las herramientas necesarias para ayudarnos. Nadie es tan pobre que no pueda cooperar, cuando se trata de apoyar una causa que nos beneficia a todos. Se les invita a participar y hacer posible esta meta. Cada aportación cuenta...

Cambiando de tema, pero continuando con las buenas noticias para nuestro municipio, David Salvador Morales Rocha representará a Navolato y a Sinaloa en el Campeonato Nacional de Lucha Grecorromana, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre en la Ciudad de México.

El atleta navolatense lleva un gran paso en el puntaje nacional, destacando constantemente entre los mejores y, en esta ocasión, seguramente buscará mantener ese nivel. Este torneo permitirá a los campeones participantes sumar puntos para que se considere quiénes podrían integrar las preselecciones de México y competir en futuros eventos internacionales. David tiene el talento y la trayectoria para buscar ese objetivo. Vaya desde aquí el mejor de los éxitos para él y también para su entrenador y primo, Paúl Morales...

Por otro lado, en Tijuana se realizará la presentación del libro Municipio de Navolato, bajo la autoría de Teodoso Navidad. El evento será el próximo 21 de noviembre en la Antigua Bodega de Papel, ubicada por la calle 11 en la ciudad en mención. Se informa que la entrada será gratuita y que el mismo autor presentará ese día su libro Encuentro en Santa Bárbara.

Así que los navolatenses que residen en esta zona fronteriza tienen una buena oportunidad para acercarse a sus raíces, recordar su tierra y conocer un poco más de la historia de nuestro municipio. Porque la distancia no necesariamente significa alejarse de Navolato...

Y continuando con el tema cultural, ya se dieron a conocer en redes sociales las presentaciones que formarán parte del festival de las artes, El Cañero Cultural, del 23 al 28 de noviembre, en diversos escenarios de la alcaldía central y algunas sindicaturas. En esta novena edición, la población podrá disfrutar de distintas expresiones de la cultura y las artes. La variedad de actividades y los escenarios seguramente serán del agrado de muchas familias.

En las redes sociales puede encontrar toda la programación para que agende su visita y disfrute de los espectáculos, que serán totalmente gratuitos. Una buena oportunidad para acercarnos a la cultura y apoyar el talento artístico...

Ya se instaló la verbena popular. Por fin, el corazón de la ciudad, la plazuela Vicente Guerrero, volverá a llenarse de color, luz, sabores y olores, con esos antojitos que en esta temporada siempre se disfrutan más. El calor ha bajado un poco, a diferencia del año pasado, y eso mantiene a la gente más animada para salir por las tardes y disfrutar de este espacio tan esperado por muchas familias. La verbena es también una tradición que reúne a las familias, genera movimiento comercial y le da vida al centro de Navolato.

Ojalá todos podamos disfrutarla y, al mismo tiempo, contribuir a que nuestros espacios públicos sigan siendo puntos de encuentro para la convivencia...

Quiero felicitar a los cumpleañeros de la semana, como es el caso de Luis Diego López, Dalia Olivas, Sergio Duarte Torres, Carlos Rodelo Morales, Dulce Moraila, Erick Godoy, Víctor Ávila y el Pbro. Edgar Leonel Esperano. Mañana cumplirán años Joel Torres y Conchita Estolano. Para todos, mis mejores deseos... Hoy es día de asueto, que lo disfrute. Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.