“Hay decisiones que nadie nos obliga a tomar, pero que dicen mucho de quiénes somos”...

Hacer comunidad es hacer buenas prácticas cuando te ven, pero más, cuando nadie te ve. Esto viene a colación, porque hace unos días, un colaborador de la empresa Aguazul, se encontró un celular de modelo reciente, una cartera con identificaciones y dinero, una cantidad que bien podría alivianar una semana de gastos del hogar y hasta más. Bien pudo pegarse una alivianada con el efectivo y deshacerse de la billetera y del resto del contenido. Sin embargo, Erick Murillo contestó la llamada del teléfono que encontró y, cuando dueño reclamó el celular, sin negarse a entregarlo, también preguntó por su cartera y el efectivo que al interior traía, mismo que, de forma intacta, le fue devuelto. Esas prácticas merecen siempre ser reconocidas, no para ser alarde de nada, sino para ser ejemplo que los hombres de bien si existen y que depende de cada quien saber qué hacer en ese tipo de circunstancias. Y tú, ¿Qué hubieras hecho?...

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán convocó a un foro denominado, “Voces que nacen del campo”, como parte de su programa de actualización. En este espacio se analizó el contexto que rodea al sector agrícola y escucharon de primera mano las experiencias de quienes viven el campo día a día. Se contó con la ponencia de Gabriel Álvarez, titulada “Situación geopolítica mundial y perspectivas del maíz”, donde compartió un análisis sobre el panorama internacional y sus implicaciones para el sector agrícola y el mercado del maíz.

Mientras que en el panel “Voces del Campo, Aprendizajes de la temporada 2025-2026”, los agricultores participantes compartieron experiencias, retos y aprendizajes que dejó la temporada.

Entre los ponentes se contó con la intervención del navolatense José Luis Miller Valenzuela, quien hizo su aporte en las tierras que maneja. En este evento también estuvieron como panelistas, Andrés Gastélum y Heriberto Uriarte y como moderador, Diego Monjardín.

En otro día, el también navolatense, Gustavo Igancio López Burgos también participó como expositor, con el tema, “Finanzas del campo, números claros para una mejor gestión”.

En estos eventos se hicieron presentes algunos de los líderes importantes como Roberto Bazua, Horacio y Francisco Campaña... Hablando de temas del campo, la empresa de origen navolatense, Agrisem realizó un congreso de colaboradores, denominado “El conocimiento también crece dentro de nuestro equipo”. Este tipo de foros permite que todas las áreas de la empresa compartan experiencias y conocimiento de la marca que todos representan y que, en equipo, han hecho crecer. El objetivo siempre, acompañar mejor al productor, aportar más valor y contribuir a una mayor rentabilidad. Enhorabuena...

Por otro lado, la conmemoración de la Revolución Mexicana en Las Vegas también reunió a muchos sinaloenses que, con anticipación, buscan boletos para disfrutar de los conciertos que diferentes artistas ofrecen para sus fanes. Entre los asistentes a los diferentes eventos, hubo muchos sinaloenses y, entre ellos, muchos navolatenses como María Conchita Verdugo, Guillermo Paredes, Chantal Hernández, Adalberto Villaescusa, Nubia Angulo, José Luis Ledezma, Sofia Plata, Luis Acosta Félix, Diana Godoy, Fili Plata, Lolis García, Carlos Plata, Lilia Berrelleza, Pilo Peñuelas, entre otros. Los shows de Alejandro Fernández y Carin León fueron los más solicitados y, por las fotos y videos ya compartidos, se ve que los disfrutaron mucho...

Enviamos una afectuosa felicitación para quienes cumplen años como son, Allison García Aceves, Rodolfo Verdugo Ramos, Rogelio Alarcón, Adolfo Plata, Lariza Alcaraz, Lorenzo Morachis, Carlos Rodelo Aldapa, Carlos Ruiz, Javier Hernández, Rodrigo Amador, Brenda Lee, Luis López Urías, Sofia Villalobos, Clariza García, Juan Cordero Millán, Víctor Arciniega Panduro, Ramón Jacobo, Édgar Marentes, Jacobo Gaxiola y Marco Urías Taboada. Mañana cumplen años Miguel Rubén López, Isaac Fontes y Columba Chaidez, para todos, mis mejores deseos...

Hasta aquí la dejamos mis lectores, nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.