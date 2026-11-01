“Entre los logros de nuestra gente y los desafíos de nuestras comunidades, Navolato sigue escribiendo su propia historia”...

El nuevo secretario general del SUNTUAS, sección Académicos, es de Navolato. Hace unos días se realizó una jornada electoral considerada histórica dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que, aunque participó una sola planilla, denominada Poder Sindical, se registró una importante participación de los trabajadores universitarios, por eso es calificada como especial.

El respaldo se reflejó en los 4 mil 796 votos obtenidos por Tiojari Dagoberto Guzmán Galindo, con una participación del 82.44 por ciento del padrón electoral. El maestro navolatense fue electo para el periodo 2027-2030. Sin duda, es un reconocimiento a su trayectoria, compromiso y liderazgo, cualidades que ahora tendrá la responsabilidad de poner al servicio de la defensa de los derechos de las y los trabajadores universitarios. Enhorabuena...

Se llevará a cabo la novena edición de El Cañero Cultural, el festival local de las artes que se promueve desde la iniciativa ciudadana. Para esta edición, sus organizadores buscan establecer una mayor colaboración con las autoridades municipales, principalmente para contar con mejores condiciones de infraestructura y producción.

Este año se contempla la participación de música, danza, literatura, teatro, artes plásticas y folclor sinaloense. Aunque la lista oficial de artistas locales y foráneos no había sido anunciada al cierre de esta edición, se sabe que del 23 al 29 de noviembre se realizará dicho festival. Hay que estar al pendiente de los anuncios que próximamente darán a conocer a través de sus redes sociales. Sin duda, una actividad que vale la pena respaldar por su aportación a la cultura y al talento artístico...

Bomberos Navolato realizará una colecta del 13 al 26 de noviembre, con el objetivo de adquirir un camión que fortalezca su capacidad de respuesta ante las emergencias por incendios y otras situaciones que requieren el apoyo de los elementos. La meta es reunir 500 mil pesos, recurso que se destinará al pago de un vehículo y a la adquisición de equipo de trabajo para continuar ayudando a la población local y visitante.

Hace dos años se realizó una colecta con una meta de un millón de pesos, de la cual se logró reunir casi la mitad. Por ello, en esta ocasión se estableció una meta menor, con la esperanza de que la suma de las aportaciones de muchas personas permita concretar la adquisición de la unidad y el equipo de auxilio. Es una causa que merece el respaldo de la sociedad, pues contar con mejores herramientas para atender una emergencia es algo que beneficia a todos...

La costa de nuestro municipio, al igual que otras zonas costeras del país, está enfrentando una situación preocupante por las mareas altas. Durante las últimas semanas, Altata, Dautillos, Las Aguamitas, Las Puentes, El Castillo, Yameto, Isla Cortés y ambos Tetuánes han registrado inundaciones que, según testimonios de sus habitantes, no se habían presentado con esta intensidad. La entrada del agua ha provocado daños en viviendas, vehículos y negocios, afectando el patrimonio de numerosas familias. Entre las explicaciones que se comentan en las comunidades están las fases de luna llena y los fenómenos meteorológicos que han pasado por nuestras costas.

También hay quienes relacionan esta situación con el aumento del nivel del mar y el deshielo de los polos. Sin embargo, más allá de las posibles causas, será importante contar con estudios técnicos que permitan conocer qué está ocurriendo y qué medidas deben tomarse para prevenir mayores afectaciones.

A esta situación se suma el problema de los mosquitos, que también representa una preocupación para quienes viven en estas comunidades. Las autoridades han llevado apoyos, despensas y enseres para el hogar, pero el problema plantea la necesidad de una atención que vaya más allá de la emergencia inmediata. Hay familias que han sufrido daños importantes y que ahora enfrentan la incertidumbre de cómo recuperar sus viviendas y su patrimonio. Algunas tendrán que considerar la posibilidad de reconstruir en zonas más altas, mientras que propiedades de descanso frente al mar también presentan daños, incluso estructurales, por la exposición al agua salada. La naturaleza tiene sus propias dinámicas y no se trata de pretender ganarle, sino de entender lo que está sucediendo, prepararnos y buscar alternativas para proteger a las familias que viven en nuestra costa. Es un asunto que merece atención, coordinación y soluciones de largo plazo. Así las cosas, en este último trimestre del año...

Pasando a temas más amables, quiero felicitar a quienes cumplen años, tal es el caso de Carlos González, Lupita Félix, Miguel Zazueta, Edrulfo Montoya, Yennie Villegas, Ana Karen Lugo, Óscar Navarro, Diego Hernández Bolaños, Luis Alberto Godoy, Claudia Iribe, Orlando Rivera, Rosalía Morachis, Cristino López López, Emma Vega, Cristo Avendaño y Armando Villegas. Hoy cumplen años Miguel Isaía Sánchez, Cristian Duarte y Verenice López. Mañana estarán de festejo Juan Hion, Gladys Embila, Johao Rodelo y Jorge Alonso Jacobo Cervantes. Para todos, mis mejores deseos... Hoy, Día de los Fieles Difuntos, una fecha para recordar, honrar y elevar una oración por quienes se nos adelantaron...

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.