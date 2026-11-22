“Si la política no fuera un negocio, tengo la duda si se vería a tantos buscando un puesto”...

Con el objetivo de estimular la afluencia turística a los diversos puntos de la sindicatura de Altata y, con ello, generar circulante entre restauranteros y demás prestadores de servicios, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Navolato, impulsa el programa “Vámonos pa’ Altata”.

La idea es que, desde el pasado 21 de este mes y hasta el próximo 5 de diciembre, visitantes se trasladen a disfrutar de lo que ofrece la bahía: gastronomía, paseos, playas, música de banda y muchas otras actividades. De los visitantes más fieles siempre están los duneros, quienes los sábados suben a las dunas de El Tambor para, por la noche, terminar la jornada de fiesta en el malecón.

Además de buscar que durante los dos próximos fines de semana se incremente la actividad turística, también se pretende que las familias opten por pasar sus días de descanso en alguno de los sectores residenciales de la sindicatura, incluso considerar despedir el año 2026 y recibir el nuevo año en este destino.

Por lo pronto, los esfuerzos están canalizados hacia los dos próximos fines de semana. Sin duda, Altata necesita que el turismo se mantenga activo durante todo el año y no solamente en determinadas temporadas...

Y ahora que escribo de ventas, muchos son los emprendimientos que siguen instalándose con ofertas diversas, principalmente de comida, en banquetas y sobre las calles, buscando mejorar sus ingresos. Cada vez se anuncian más ventas de comida, gorras, tortillas, postres, pan, botanas, mariscos, hamburguesas, hot dogs, tacos, perfumería y muchas otras opciones que buscan abrirse paso en el mercado.

La intención es aprovechar estos días en que se mueve un poco más de efectivo entre la población para que otras familias también puedan obtener recursos y mejorar sus condiciones de vida. Y es que, en todos los sectores, el costo de la vida y las carencias económicas siguen siendo temas prioritarios.

A pesar de que un amplio sector de la población recibe apoyos del Gobierno, estos no alcanzan a cubrir todas las necesidades de las familias. Así que, por casi todas las calles de la ciudad, encontramos una amplia oferta de productos y servicios, y la joya de la corona en estas fechas es la tradicional verbena popular. Una muestra de cómo muchas personas buscan alternativas para llevar recursos a sus hogares...

Los socios y las socias del Club de Leones siguen con mucho dinamismo. Están recién desempacados de la junta de gabinete, donde se informaron los avances de este ejercicio que aquí preside José María García Yarahuan, quien, junto a su equipo de trabajo, sigue sacando adelante los proyectos de este año.

Por cierto, que, el domingo 29 de este mes, afuera de las instalaciones del Club de Leones, se llevará a cabo una jornada de salud social donde se busca brindar apoyos con lentes, detección de diabetes, consultas médicas, obsequio de árboles y otro tipo de servicios para la población que lo requiera. Así que, por trabajo, los leones se mantienen presentes...

Por otro lado, quiero felicitar a quienes cumplen años, como es el caso de Paty Arellano, Oralia Rangel, Mónica Araujo, Romeo y Rafael Uribe, Diego Morales, Carmen Rodríguez, Tania Almaral y Bianca Gastélum. Hoy cumplen años Christopher García y Mario Fonseca Martínez, mientras que mañana lo hará Marco Santiesteban.

Para todos, mis mejores deseos... En la parte de la vida pública, les comento que la Junta Distrital Ejecutiva del INE en el tercer distrito designó a Marissa Itzel Franco Medina como nueva Vocal Ejecutiva. Será ella quien coordine los trabajos de este organismo electoral en esta zona de Sinaloa de cara al próximo proceso electoral...

El diputado federal Fernando García mantiene mucha cercanía con Navolato, no precisamente por gestiones para el municipio, sino también porque impulsa un proyecto político por el PT, que ya empezó a hacer más ruido entre quienes aspiran a la presidencia municipal por Morena y el Partido Verde Ecologista. Por cierto, no se ha hecho público si el diputado federal y presidente de dicho partido en la entidad, buscará reelegirse, pues todavía tiene la posibilidad de hacerlo...

Y quien ya dijo que sí quiere aparecer en las boletas electorales del próximo año es Jorge Berrelleza. En un video que circuló, el presidente municipal de Navolato afirma que quiere participar en el proceso electoral, aunque no precisó para cuál cargo. ¿Querrá mantenerse en la presidencia municipal o buscaría alguna diputación? Ya veremos cómo se van acomodando las piezas del escenario político...

Por hoy, mis lectores, la dejamos hasta aquí. Nos leemos el próximo lunes en la sección Palco, del periódico Noroeste.