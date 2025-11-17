¡Así vivieron los niños la Feria del Libro!

Cientos de niños y niñas sinaloenses desbordaron risas, entusiasmo y felicidad en el Foro Infantil de la FIL Culiacán 2025, con las actividades que se llevaron a cabo a lo largo de siete días.

Durante una semana, disfrutaron de espacios recreativos, lecturas, cuentacuentos, talleres, presentaciones de libros infantiles y espectáculos a cargo de músicos, escritores, actores, titiriteros.

Compartieron su arte con los niños, entre otros Mandrágora Teatro, Jero, Georgina Martínez, Delta Teatro, Par de Tres, Sin Pared teatro, Guiñoleros de la UAS, Argüende Teatro, Alfonso Oerejel, Alejandro López, entre muchos otros.