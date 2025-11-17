Gente
¡Así vivieron los niños la Feria del Libro!

Presentaciones de libros, talleres, cuentacuentos, espectáculos musicales, de títeres y teatro disfrutaron cientos de pequeños durante siete días en el Foro Infantil
Noroeste/Redacción
17/11/2025 11:16
Cientos de niños y niñas sinaloenses desbordaron risas, entusiasmo y felicidad en el Foro Infantil de la FIL Culiacán 2025, con las actividades que se llevaron a cabo a lo largo de siete días.

Durante una semana, disfrutaron de espacios recreativos, lecturas, cuentacuentos, talleres, presentaciones de libros infantiles y espectáculos a cargo de músicos, escritores, actores, titiriteros.

Compartieron su arte con los niños, entre otros Mandrágora Teatro, Jero, Georgina Martínez, Delta Teatro, Par de Tres, Sin Pared teatro, Guiñoleros de la UAS, Argüende Teatro, Alfonso Oerejel, Alejandro López, entre muchos otros.

  • $!Los pequeños acudieron a presentaciones de libros.
    Los pequeños acudieron a presentaciones de libros. ( Foto: Jesús Verdugo)
  • $!Los niños disfrutan los espectáculos con payasos.
    Los niños disfrutan los espectáculos con payasos. ( Foto: Ayuntamiento Culiacán)
  • $!Diversos talleres formaron parte de la programación en el Foro Infantil.
    Diversos talleres formaron parte de la programación en el Foro Infantil. ( Foto: Ayuntamiento Culiacán)
  • $!Una buena historia siempre atrae la atención de los niños.
    Una buena historia siempre atrae la atención de los niños. ( Foto: Ayuntamiento Culiacán)
  • $!Georgina Martínez contó la historia de ‘Annia, la venadita que danza’.
    Georgina Martínez contó la historia de ‘Annia, la venadita que danza’. ( Foto: Ayuntamiento Culiacán)
  • $!A través de la narración, los cuentacuentos estimularon la imaginación de los niños.
    A través de la narración, los cuentacuentos estimularon la imaginación de los niños. ( Foto: Jesús Verdugo)
  • $!El grupo Pistache lleva diversión a los pequeños.
    El grupo Pistache lleva diversión a los pequeños. ( Foto: Jesús Verdugo)
  • $!Cientos de pequeños conocieron la historia de ‘Coyolim’, un niño yoreme que busca rescatar a la mariposa de cuatro espejos, que está en peligro de extinción, con la obra de Delta Teatro.
    Cientos de pequeños conocieron la historia de ‘Coyolim’, un niño yoreme que busca rescatar a la mariposa de cuatro espejos, que está en peligro de extinción, con la obra de Delta Teatro. ( Foto: Jesús Verdugo)
  • $!El cuentacuentos Juan Carlos Núñez cautivó a los pequeños con historias.
    El cuentacuentos Juan Carlos Núñez cautivó a los pequeños con historias.
  • $!Los recursos expresivos y visuales de los cuentacuentos, captaron la atención de los pequeños.
    Los recursos expresivos y visuales de los cuentacuentos, captaron la atención de los pequeños. ( Foto: Jesús Verdugo)
  • $!Historias divertidas, recreadas, promovieron en los niños el amor por la lectura.
    Historias divertidas, recreadas, promovieron en los niños el amor por la lectura. ( Foto: Jesús Verdugo)
