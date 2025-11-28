Aspirantes del Carnaval de Mazatlán 2026 comparten sueños y motivaciones rumbo a la edición titulada ‘Arriba la Tambora’

MAZATLÁN._ Con entusiasmo, carisma y una profunda conexión con las tradiciones porteñas, los aspirantes a los distintos reinados del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Las y los jóvenes, así como las niñas, han iniciado una campaña en la que cada uno expresa, desde su propia experiencia, lo que significa formar parte de esta celebración que representa identidad, historia y pasión.

Para ellos, competir por la corona no es solo un acto simbólico, sino la posibilidad de vivir una experiencia transformadora y convertirse en embajadores de la alegría mazatleca.

Las candidatas a Reina del Carnaval 2026 son Joanna Georgina Castillo Monroy, María Monserrat Zamudio Peinado, Marbella Rivera Medina, Marbella Rivera Peraza, Anahí Esparza Aguilar.

Así como María Karely Tirado Martínez, Mariana Lizbeth Guerrero Valenzuela, Danya Carolina Moreno Rivas y Andrea Elizabeth García Navarro.

Las aspirantes a Reina Infantil son Eileen Cruz Corona, Noelia Vega Covarrubias y Elisa Gutiérrez.

En tanto que los caballeros que buscan ser Rey de la Alegría son Víctor Joel García López, Romeo Antonio Martínez Rivera, Víctor Guillermo Orrante Leal y finalmente, José Javier Osuna “El Chiras”.

Con el inicio de estas campañas, los mazatlecos tienen la oportunidad de conocer más de cerca a través de Noroeste, a quienes aspiran a convertirse en las figuras principales de una celebración que año con año renace con más fuerza.

El Carnaval de Mazatlán 2026 promete una edición vibrante, auténtica y llena de sueños que buscan hacerse realidad bajo el espíritu festivo de la música sinaloense como lo es la tambora.

CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL 2026

Joanna Georgina Castillo Monroy (Fucsia)

María Monserrat Zamudio Peinado (Verde Limón)

Marbella Rivera Medina (Dorado)

Marbella Rivera Peraza (Naranja)

Anahí Esparza Aguilar (Rojo)

María Karely Tirado Martínez (Morado)

Mariana Lizbeth Guerrero Valenzuela (Amarillo)

Danya Carolina Moreno Rivas (Negro)

Andrea Elizabeth García Navarro (Azul Cielo)

CANDIDATAS INFANTILES

Eileen Cruz Corona (Lila)

Noelia Vega Covarrubias (Amarillo)

Elisa Gutiérrez (Rosa pastel)

CANDIDATOS A REY DE LA ALEGRÍA

Víctor Joel García López (Naranja)

Romeo Antonio Martínez Rivera (Verde)

Víctor Guillermo Orrante Leal (Azul Rey)

José Javier Osuna “El Chiras” (Rojo)