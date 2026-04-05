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Protesta

Asume Heriberto Benítez la Comisión de Jóvenes de Coparmex Mazatlán

El nuevo dirigente llamó a fortalecer el liderazgo y el emprendimiento entre las nuevas generaciones
Marisela González |
05/04/2026 14:33
05/04/2026 14:33

Heriberto Benítez Rodríguez asumió la dirigencia de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Mazatlán, en un acto en el que reiteró su compromiso de impulsar el liderazgo y el emprendimiento entre las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, el nuevo dirigente señaló que asume esta responsabilidad con el compromiso de responder a la confianza otorgada y contribuir al fortalecimiento del relevo generacional dentro del organismo empresarial.

Destacó que actualmente los jóvenes no sólo buscan oportunidades laborales, sino también generar sus propios proyectos, por lo que consideró importante contar con plataformas que les permitan desarrollarse e influir de manera positiva en su entorno.

Verónica Estrada, presidenta de Coparmex Mazatlán, fue la encargada de tomar protesta a la nueva comisión, a cuyos integrantes invitó a trabajar en la creación de empresas con propósito social, además de su crecimiento económico.

Por su parte, Alfredo Bonfil Becerril, presidente nacional de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex, los exhortó a mantener el esfuerzo y el compromiso en sus proyectos, mientras que el presidente saliente, Luis Mario Corrales Ruiz, realizó la entrega simbólica de la estafeta.

Durante el evento, los integrantes de la comisión reiteraron su compromiso de trabajar en equipo para impulsar proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo de Mazatlán.

Consejo Directivo

Heriberto Benítez Rodríguez, presidente

Fernando Valdez Garza, vicepresidente

Susan Arreola Díaz, secretario

Amaranto Tirado, prosecretario

María José Osuna, tesorera

Jorge Camargo Cota, coordinación de eventos

Miguel Ángel Ponzo, coordinación de comunicación

Sergio Jesús Ponzo, coordinador de voluntarios

Cindy Tirado Raygoza, de la coordinación de Responsabilidad Social

  • $!Luz María Mayer, David Benítez, Johan Benítez, Lucero Rodríguez, Heriberto, Salma y Estrella Benítez Rodríguez.
    Luz María Mayer, David Benítez, Johan Benítez, Lucero Rodríguez, Heriberto, Salma y Estrella Benítez Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Heriberto Benítez, Alfredo Ortiz, Susan Arreola y Fernando Valdez Garza.
    Heriberto Benítez, Alfredo Ortiz, Susan Arreola y Fernando Valdez Garza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Verónica Estrada, presidenta de Coparmex expresó un mensaje a los asistentes.
    Verónica Estrada, presidenta de Coparmex expresó un mensaje a los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los nuevos integrantes de la mesa directiva rinden protesta.
    Los nuevos integrantes de la mesa directiva rinden protesta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luis Mario Corrales, presidente saliente en su mensaje de despedida.
    Luis Mario Corrales, presidente saliente en su mensaje de despedida. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Verónica Estrada entrega reconocimiento a Luis Mario Corrales.
    Verónica Estrada entrega reconocimiento a Luis Mario Corrales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fernando Valdez, Luis Sui Qui, Cecilia Osuna, Heriberto Benítez Rodríguez, Verónica Estrada, Alí Zamudio y Alfredo Ortiz.
    Fernando Valdez, Luis Sui Qui, Cecilia Osuna, Heriberto Benítez Rodríguez, Verónica Estrada, Alí Zamudio y Alfredo Ortiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Aremi Alcaraz y Fabiola Castro.
    Aremi Alcaraz y Fabiola Castro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andy Astorga y Jassel Bastidas.
    Andy Astorga y Jassel Bastidas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge González, Yesenia Félix y Ana Carolina Lazarri.
    Jorge González, Yesenia Félix y Ana Carolina Lazarri. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iván Rivera, Luis Mario Corrales y Maritza Velarde.
    Iván Rivera, Luis Mario Corrales y Maritza Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Paola Sánchez, Elsy López y Dulce Rochín.
    Paola Sánchez, Elsy López y Dulce Rochín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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