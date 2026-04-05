Asume Heriberto Benítez la Comisión de Jóvenes de Coparmex Mazatlán

Heriberto Benítez Rodríguez asumió la dirigencia de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Mazatlán, en un acto en el que reiteró su compromiso de impulsar el liderazgo y el emprendimiento entre las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, el nuevo dirigente señaló que asume esta responsabilidad con el compromiso de responder a la confianza otorgada y contribuir al fortalecimiento del relevo generacional dentro del organismo empresarial.

Destacó que actualmente los jóvenes no sólo buscan oportunidades laborales, sino también generar sus propios proyectos, por lo que consideró importante contar con plataformas que les permitan desarrollarse e influir de manera positiva en su entorno.

Verónica Estrada, presidenta de Coparmex Mazatlán, fue la encargada de tomar protesta a la nueva comisión, a cuyos integrantes invitó a trabajar en la creación de empresas con propósito social, además de su crecimiento económico.

Por su parte, Alfredo Bonfil Becerril, presidente nacional de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex, los exhortó a mantener el esfuerzo y el compromiso en sus proyectos, mientras que el presidente saliente, Luis Mario Corrales Ruiz, realizó la entrega simbólica de la estafeta.

Durante el evento, los integrantes de la comisión reiteraron su compromiso de trabajar en equipo para impulsar proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo de Mazatlán.

Consejo Directivo

Heriberto Benítez Rodríguez, presidente

Fernando Valdez Garza, vicepresidente

Susan Arreola Díaz, secretario

Amaranto Tirado, prosecretario

María José Osuna, tesorera

Jorge Camargo Cota, coordinación de eventos

Miguel Ángel Ponzo, coordinación de comunicación

Sergio Jesús Ponzo, coordinador de voluntarios

Cindy Tirado Raygoza, de la coordinación de Responsabilidad Social