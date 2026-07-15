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Toma de compromiso

Asume José Hugo López Machado la presidencia del Club Rotario Mazatlán Oriente

Durante la ceremonia de toma de compromiso para el periodo rotario 2026-2027, también se dio la bienvenida a Francis Torres Osuna como nueva integrante del organismo
Marisela González |
15/07/2026 15:58
15/07/2026 15:58

En un ambiente de compañerismo y compromiso con el servicio, el Club Rotario Mazatlán Oriente celebró la ceremonia de toma de compromiso de su nueva mesa directiva para el periodo rotario 2026-2027.

Durante el acto, José Hugo López Machado asumió la presidencia del organismo, refrendando su compromiso de encabezar los proyectos del club en beneficio de la comunidad, inspirado en el lema rotario “Generemos un impacto duradero”.

La ceremonia fue encabezada por la profesora María del Carmen Osuna Amparo, asistente del Gobernador del Distrito 4100, quien acudió en representación del gobernador Octavio Sánchez de Lara y tomó la protesta a la nueva directiva.

Como parte del protocolo, también se dio la bienvenida a la maestra Francis Torres Osuna, quien se integró oficialmente al Club Rotario Mazatlán Oriente, recibiendo el respaldo de los socios que confiaron en que su vocación de servicio fortalecerá las acciones del organismo.

  • $!José Hugo López Machado asume la presidente del Club Rotario Mazatlán Oriente para el periodo 2026-2027.
    José Hugo López Machado asume la presidente del Club Rotario Mazatlán Oriente para el periodo 2026-2027. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Carmen Osuna y José de Jesús Sánchez Reynoso colocan el pin de presidente a José Hugo López Machado.
    María del Carmen Osuna y José de Jesús Sánchez Reynoso colocan el pin de presidente a José Hugo López Machado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Hugo López Machado y Raquel Piña.
    José Hugo López Machado y Raquel Piña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francis Torres asume el compromiso como nuevo miembro del Club Rotario Mazatlán, acompañada de su padrino José Sandoval Ceja.
    Francis Torres asume el compromiso como nuevo miembro del Club Rotario Mazatlán, acompañada de su padrino José Sandoval Ceja. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosina Ramírez recibe un presente de Raquel Piña.
    Rosina Ramírez recibe un presente de Raquel Piña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio Suárez, Silvia Eloisa Toscano Suárez y Silvia de Suárez.
    Julio Suárez, Silvia Eloisa Toscano Suárez y Silvia de Suárez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mauricio Villalpando, Doris Osuna, Rosina de Valdez, Pablo Valdez, Alejandro Vizcarra, Olivia Alvarado, Bertha de Durán, Josefina Valdez, Magdalena Peredo y Lupita de Vizcarra.
    Mauricio Villalpando, Doris Osuna, Rosina de Valdez, Pablo Valdez, Alejandro Vizcarra, Olivia Alvarado, Bertha de Durán, Josefina Valdez, Magdalena Peredo y Lupita de Vizcarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Brissia Isabella, nueva reina del club, entre Bruno Sandoval, Martha Heredia y Brissia Sandoval.
    Brissia Isabella, nueva reina del club, entre Bruno Sandoval, Martha Heredia y Brissia Sandoval. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniel Chaírez, Jesús Carranza, Arturo Zamudio, Diego Durán, Arnoldo León. Sentadas, Griselda Garzón, Irma Olivas, Norma Alicia Garzón, Karla Flores y Ana Garzón.
    Daniel Chaírez, Jesús Carranza, Arturo Zamudio, Diego Durán, Arnoldo León. Sentadas, Griselda Garzón, Irma Olivas, Norma Alicia Garzón, Karla Flores y Ana Garzón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Raúl Torres, Pedro Osuna Amparo, Christian Torres, Mariana Rojas, Óscar López, María del Carmen Osuna, Evelia Figueroa, Jéssica y Francis Torres.
    Raúl Torres, Pedro Osuna Amparo, Christian Torres, Mariana Rojas, Óscar López, María del Carmen Osuna, Evelia Figueroa, Jéssica y Francis Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Sandoval, Humberto Pini Bernal, Miguel Ángel Salazar, Hildelisa de Sandoval, Martha Piña, Ana Gabriela López y Raquel Piña.
    José Sandoval, Humberto Pini Bernal, Miguel Ángel Salazar, Hildelisa de Sandoval, Martha Piña, Ana Gabriela López y Raquel Piña. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Humberto Pini Bernal recibe un reconocimiento por su labor al frente de la agrupación en el periodo 2025-2026.
    Humberto Pini Bernal recibe un reconocimiento por su labor al frente de la agrupación en el periodo 2025-2026. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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