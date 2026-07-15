Asume José Hugo López Machado la presidencia del Club Rotario Mazatlán Oriente

En un ambiente de compañerismo y compromiso con el servicio, el Club Rotario Mazatlán Oriente celebró la ceremonia de toma de compromiso de su nueva mesa directiva para el periodo rotario 2026-2027.

Durante el acto, José Hugo López Machado asumió la presidencia del organismo, refrendando su compromiso de encabezar los proyectos del club en beneficio de la comunidad, inspirado en el lema rotario “Generemos un impacto duradero”.

La ceremonia fue encabezada por la profesora María del Carmen Osuna Amparo, asistente del Gobernador del Distrito 4100, quien acudió en representación del gobernador Octavio Sánchez de Lara y tomó la protesta a la nueva directiva.

Como parte del protocolo, también se dio la bienvenida a la maestra Francis Torres Osuna, quien se integró oficialmente al Club Rotario Mazatlán Oriente, recibiendo el respaldo de los socios que confiaron en que su vocación de servicio fortalecerá las acciones del organismo.