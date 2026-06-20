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De festejo

Azul Skrleth y Beda Carolina celebran juntas un año más de vida

Las cumpleañeras pasaron una alegre mañana de convivencia junto a sus familiares y amigos.
Marisela González |
20/06/2026 13:44
20/06/2026 13:44

Una mañana llena de alegría y buenos deseos compartieron Azul Skrleth Méndez Tiznado y Beda Carolina Tiznado Palomares al festejar juntas sus cumpleaños en un restaurante de la ciudad.

Desde temprana hora, sus familiares y amigos se dieron cita para acompañar a las cumpleañeras en esta fecha tan especial, disfrutando de una agradable convivencia.

Durante el encuentro, las asistentes degustaron del buffet del lugar mientras compartían anécdotas, felicitaciones y muestras de cariño a las festejadas.

La música en vivo del lugar amenizó la reunión, creando el escenario perfecto para cantar, convivir y disfrutar de una mañana llena de momentos memorables.

  • $!Azul Skrleth Méndez Tiznado
    Azul Skrleth Méndez Tiznado ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Beda Carolina Tiznado Palomares
    Beda Carolina Tiznado Palomares ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Beda Carolina entre sus hijas Helena Sofía y Zoé González Tiznado.
    Beda Carolina entre sus hijas Helena Sofía y Zoé González Tiznado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Azul Skrleth junto a sus papás, Rafael Méndez y Lemmys Tiznado Palomares.
    Azul Skrleth junto a sus papás, Rafael Méndez y Lemmys Tiznado Palomares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las cumpleañeros entre sus familiares.
    Las cumpleañeros entre sus familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Beda Carolina entre el pequeño Mateo, Julio César Ramos Robledo y Carlos Meztianek.
    Beda Carolina entre el pequeño Mateo, Julio César Ramos Robledo y Carlos Meztianek. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Marisela González, Beda Carolina, Guillermina García, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza.
    Marisela González, Beda Carolina, Guillermina García, Elva Aguirre y Elizabeth Peraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Cumpleaños
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