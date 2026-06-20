Azul Skrleth y Beda Carolina celebran juntas un año más de vida

Una mañana llena de alegría y buenos deseos compartieron Azul Skrleth Méndez Tiznado y Beda Carolina Tiznado Palomares al festejar juntas sus cumpleaños en un restaurante de la ciudad.

Desde temprana hora, sus familiares y amigos se dieron cita para acompañar a las cumpleañeras en esta fecha tan especial, disfrutando de una agradable convivencia.

Durante el encuentro, las asistentes degustaron del buffet del lugar mientras compartían anécdotas, felicitaciones y muestras de cariño a las festejadas.

La música en vivo del lugar amenizó la reunión, creando el escenario perfecto para cantar, convivir y disfrutar de una mañana llena de momentos memorables.