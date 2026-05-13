Bailan y cantan al ritmo de la Banda MS

Una gran fiesta fue la que se vivió en el Estadio de Los Dorados de Sinaloa, gracias a la presencia de la Banda MS, la exitosa banda mazatleca que regresó a Culiacán, para participar en el evento Culiacán Suena Fuerte, y de paso, celebrar a las madres en su día.

En este reencuentro con sus fans, la banda logró reunir a más de 16 personas en la gran pecera, quienes de principio a fin corearon una a una de sus interpretaciones, entregándose por completo a la agrupación que este 2026 celebra 23 años de trayectoria.

Con melodías como A lo mejor, Yo mejor me alejo, Sin evidencias, Sólo con verte, Tu perfume, Tengo claro, Ayer la vi por la calle, Qué fuimos, Aguántame, No debí conocerte, formaron parte del programa musical con el que empezaron Walo Silvas y Alan Ramírez, deleitando así a sus fans.

El recorrido musical que se extendió por tres horas, incluyó también en su setlist las piezas Compa me gusta su vieja, Piénsalo, El Mechón, Cahuates pistaches, Soy de Mazatlán, y otros éxitos que fueron del agrado de las miles de personas que decidieron disfrutar de una noche bailando, cantando, al grito de ¡Suena y suena MS!.