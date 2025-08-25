Bailan y se divierten al máximo los bomberos de Culiacán

Una tarde llena de mucha diversión fue la que disfrutaron todos los elementos de Bomberos de Culiacán, quienes celebrarón su tradicional día con una gra fiesta en conocido salón de eventos en la ciudad.

Vestidos elegantes para su festejo, hombres y mujeres arribaron al lugar listos para pasarla muy bien, y degustar de un menú que consistió Lomo en salsa de champiñones, papa al horno y pasta a la crema, además de ricos snacks y bebidas, donde además se reconoció su entrega, valor y compromiso en beneficio de la socidad.