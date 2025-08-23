Bomberos reciben reconocimientos y ascensos en su día

Integrantes del Patronato y del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán celebraron su día con la entrega de reconocimientos y ascensos al personal.

En el evento, que se celebró por el Día Nacional del Bombero, 34 elementos de la agrupación recibieron reconocimientos por su entrega, compromiso y vocación al servicio de salvaguardar la salud y seguridad de los mazatlecos.

Lourdes Magallón Huerta, presidenta del Patronato del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, encabezó la ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones.

En la ceremonia, el comandante Saúl Robles, compartió un mensaje a sus compañeros de oficio, en el cual destacó la entrega y profesionalismo que cada uno demuestra en su labor.

Esa tarde, se hizo entrega de reconocimientos a los elementos destacados, así como ascensos al grado inmediato a algunos elementos y nombramientos a nuevos puestos de trabajo.

Entre los galardones se encuentra el de bombero interino del año, que recibió Juan Ángel Mendoza Ramos, así como también el de operador de vehículos de emergencia del año para Roberto Antonio Wong Berúmen, y el de jefe de turno del año, que se le otorgó a Jesús Alberto Gallardo.

Asimismo, se aprovechó para realizar los ascensos de rango en el cuerpo, donde Wilbert Alejandro Zárate Lara obtuvo el rango de teniente, así como Juan Ángel Mendoza y Miguel Ángel Aguilar Muñoz recibieron el rango de bombero 489 y 490, respectivamente.