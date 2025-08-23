Gente
|
Conmemoración

Bomberos reciben reconocimientos y ascensos en su día

El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán destaca en ceremonia cívica los esfuerzos del personal de la corporación y el apoyo del Patronato
Marisela González |
23/08/2025 15:23
23/08/2025 15:23

Integrantes del Patronato y del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán celebraron su día con la entrega de reconocimientos y ascensos al personal.

En el evento, que se celebró por el Día Nacional del Bombero, 34 elementos de la agrupación recibieron reconocimientos por su entrega, compromiso y vocación al servicio de salvaguardar la salud y seguridad de los mazatlecos.

Lourdes Magallón Huerta, presidenta del Patronato del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, encabezó la ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Convenciones.

En la ceremonia, el comandante Saúl Robles, compartió un mensaje a sus compañeros de oficio, en el cual destacó la entrega y profesionalismo que cada uno demuestra en su labor.

Esa tarde, se hizo entrega de reconocimientos a los elementos destacados, así como ascensos al grado inmediato a algunos elementos y nombramientos a nuevos puestos de trabajo.

Entre los galardones se encuentra el de bombero interino del año, que recibió Juan Ángel Mendoza Ramos, así como también el de operador de vehículos de emergencia del año para Roberto Antonio Wong Berúmen, y el de jefe de turno del año, que se le otorgó a Jesús Alberto Gallardo.

Asimismo, se aprovechó para realizar los ascensos de rango en el cuerpo, donde Wilbert Alejandro Zárate Lara obtuvo el rango de teniente, así como Juan Ángel Mendoza y Miguel Ángel Aguilar Muñoz recibieron el rango de bombero 489 y 490, respectivamente.

  • $!Saúl Robles entrega el galardón de Bombero Interno del Año a Juan Ángel Mendoza Ramos.
    Saúl Robles entrega el galardón de Bombero Interno del Año a Juan Ángel Mendoza Ramos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Roberto Antonio Wong Berúmen recibe el reconocimiento a mejor Operador de Vehículos de Emergencias del Año.
    Roberto Antonio Wong Berúmen recibe el reconocimiento a mejor Operador de Vehículos de Emergencias del Año. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Fabiola y Juan Ángel Mendoza.
    Fabiola y Juan Ángel Mendoza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Bryan Díaz y Josselin Delgado con su pequeña Camila Díaz Delgado.
    Bryan Díaz y Josselin Delgado con su pequeña Camila Díaz Delgado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adriana Landey, Lida Zúñiga, Lourdes Magallón, Roy Navarrete, Jorge Guerrero, Saúl Robles y Óscar Osuna Tirado.
    Adriana Landey, Lida Zúñiga, Lourdes Magallón, Roy Navarrete, Jorge Guerrero, Saúl Robles y Óscar Osuna Tirado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Javier Arrazola y Alicia Velarde con su pequeña hija Cattaleya.
    Javier Arrazola y Alicia Velarde con su pequeña hija Cattaleya. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sarahí Sanabria y Juan Figueroa.
    Sarahí Sanabria y Juan Figueroa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Valentín Román y Rosalia Zamora.
    Valentín Román y Rosalia Zamora. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jorge Alejandro Romero Ramos y Jorge Armando Romero Conde.
    Jorge Alejandro Romero Ramos y Jorge Armando Romero Conde. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jorge Guerrero entrega diploma a Ricardo Zamora.
    Jorge Guerrero entrega diploma a Ricardo Zamora. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Dulce María del Socorro Cuadras con su reconocimiento.
    Dulce María del Socorro Cuadras con su reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Óscar Osuna entrega el reconocimiento a Martha Pulido.
    Óscar Osuna entrega el reconocimiento a Martha Pulido. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Édgar Peinado, Saúl Robles, Roy Navarrete y Óscar Osuna Tirado.
    Édgar Peinado, Saúl Robles, Roy Navarrete y Óscar Osuna Tirado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Día del Bombero
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube