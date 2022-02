$!Brianda dejará la corona y se va con todo como cantante

“Todo lo que pasó yo no me lo esperaba, si fue mucho más, fue una experiencia que no puedo describir, y aunque si quería darme a conocer como dices, como buena mazatleca también amo el Carnaval”, dijo Brianda Lizárraga en entrevista para Noroeste.

La también cantante dijo que su paso por el Carnaval la hizo darse cuenta que era capaz de ir por otros proyectos, y fue así como lanzó sus dos primeros sencillos Shot de tequila y 3:11, y que una vez que entregue su corona se irá a grabar todo un EP, con el que seguirá esta naciente carrera, que quiere trabajar por ella misma.

“Estoy orgullosa de mi papá, y sé que en el mundo de la música sigo siendo la hija de Sergio Lizárraga, pero poco a poco quiero que la gente me conozca por lo que yo hago, que lo estoy haciendo de manera independiente, claro que con su asesoría, pero con otro equipo”, dijo.

La soberana apareció al entrar al género urbano, y no al regional mexicano que lidera su papá junto a Banda MS, y dijo que está decisión la tomó porque ella quiere dar todo un performance que lleve baile, muchos bailarines, y otro tipo de show, pero que no descarta en un futuro probar con algo del otro género, pues hay muchos cantantes que así lo hacen.

Amistad con Natalia Jiménez

La cantante española, Natalia Jiménez, es una de las representadas de Sergio Lizárraga lo que la acercó a Brianda, pero de ahí nació una amistad, y fue una coincidencia que ella cantara en la coronación donde ella se despida.

“Yo no sabía nada (que Natalia cantaría), pero me emocioné muchísimo, porque es alguien que admiro, me tocó ir a una de sus grabaciones y fue increíble, además, es alguien a la que le puedo mandar un mensaje y siempre me da consejos”, confesó.

De haber una posibilidad de cantar junto a ella durante su presentación en el Teodoro Mariscal dijo que sería increíble, y sería un momento fuera de serie para ella.