Brilla la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Jardín Botánico

Una tarde en donde la música se fusionó con la belleza natural del Jardín Botánico de Culiacán, es lo que se vivió en este espacio preferido por los sinaloenses, gracias a la actuación especial que realizó la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Superior de Artes José Limón, con el concierto Navidad en el Botánico.

Bajo la batuta del maestro Diego Rojas, los alumnos regalaron una agradable velada navideña, interpretando piezas de compositores como Arturo Márquez, Tchaikovsky, Pietro Mascagni, Leroy Anderson, entre otros.

El concierto que amenizó el recorrido de los cientos de personas que se dieron cita al jardín, comenzó con la pieza titulada Conga del fuego nuevo, para posteriormente seguir con una suite de El Cascanueces Op. 71a, interpretándose las arias, cómo Trepak (Danza Rusa), Danza Árabe, Danza China, la Danza de los Mirlitones y el Vals de Las Flores.

Ante los sonoros aplausos de los asistentes, el concierto continuó con Tchaikovsky, agregando también de El Cascanueces, el aria titulada Pas de deux.

De la ópera de Cavallería Rusticana, del compositor italiano Pietro Mascagni, la orquesta tocó esta vez el Intermezzo, una de las piezas orquestales más famosas de la ópera, un pasaje lírico y sublime que se interpreta durante la fiesta de Pascua.

La velada navideña seguía su curso y poco a poco mucha más gente se acercaba al concierto, esta vez para escuchar el Vals Número 2, de la suite para orquesta de jazz número 2, del compositor Dimitri Shostakovich, cerrando el concierto, con dos piezas importantes del compositor estadounidense Leroy Anderson, A christmas festival y Sleigh Ride.