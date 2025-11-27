Brillan en la pasarela del ‘Fashion for all’

Como estrellas fugaces, jóvenes con discapacidad iluminaron la pasarela del desfile de modas “Fashion For All”, organizado por la asociación Emplea-M con Causa y respaldado por el Sistema DIF Bienestar Culiacán, en el marco del Mes de la Inclusión.
El Teatro MIA se convirtió en escenario de inspiración, donde 26 jóvenes culiacanenses con discapacidad y 24 modelos profesionales compartieron la pasarela con un mismo propósito: visibilizar el talento, la creatividad y la fuerza de quienes viven con alguna condición, recordando que la inclusión también se construye desde el arte y la moda.
Ruth Vega, coordinadora del desfile, destacó que el evento fue el resultado de semanas de trabajo conjunto entre las juventudes participantes y un equipo comprometido con la inclusión.
Agradeció el apoyo del Sistema DIF Municipal, y las empresas y universidades que hicieron posible la iniciativa.
“Estamos en el tiempo perfecto para que la inclusión sea una realidad, no solo en este espacio sino en todos. La moda debe sumarse a esta nueva revolución, pues la discapacidad no está en el cuerpo, sino en las barreras del entorno”, expresó Vega.
Por su parte, Ramón Díaz Cossío, director de Emplea-M con Causa, informó que los recursos recaudados serán destinados a la remodelación del Mercadito de la Inclusión, así como al acondicionamiento de un aula especializada para que jóvenes con discapacidad reciban capacitación en temas de tecnología e informática.
Al evento asistió la presidenta del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Irma Nidya Gasca Aldama, quien felicitó a las y los jóvenes participantes, así como a sus familias, por demostrar que los sueños no tienen límites cuando se caminan con amor, disciplina y acompañamiento.
También estuvieron presentes el director de Planeación del DIF Municipal, Hugo Hernández Huerta, y Bianca Cárdenas, coordinadora del Voluntariado del Bienestar.