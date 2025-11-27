Brillan en la pasarela del ‘Fashion for all’

Como estrellas fugaces, jóvenes con discapacidad iluminaron la pasarela del desfile de modas “Fashion For All”, organizado por la asociación Emplea-M con Causa y respaldado por el Sistema DIF Bienestar Culiacán, en el marco del Mes de la Inclusión.

El Teatro MIA se convirtió en escenario de inspiración, donde 26 jóvenes culiacanenses con discapacidad y 24 modelos profesionales compartieron la pasarela con un mismo propósito: visibilizar el talento, la creatividad y la fuerza de quienes viven con alguna condición, recordando que la inclusión también se construye desde el arte y la moda.