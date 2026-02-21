Gente
|
Carnaval 2026

Brillo y tradición en el Combate Naval

Entre luces, música y espíritu festivo, el cortejo real y distinguidos invitados vivieron una velada inolvidable desde el área del Monumento a Pedro Infante
Marisela González |
21/02/2026 13:21
21/02/2026 13:21

En un ambiente lleno de entusiasmo, el tradicional Combate Naval reunió a decenas de familias y visitantes en el área de Olas Altas.

El cortejo actual fue protagonista de una noche que combinó historia, espectáculo y convivencia social.

Los chicos se reunieron en el área ubicada frente al Monumento a Pedro Infante, ahí, ataviados con impecables atuendos, arribaron entre aplausos y muestras de cariño del público.

Reinas, princesas y embajadores de la fiesta saludaron sonrientes, posando para fotografías y compartiendo momentos especiales con los asistentes.

La celebración, que forma parte esencial de las festividades del puerto, ofreció un espectáculo visual en el mar, acompañado por música, efectos especiales y una atmósfera de alegría colectiva.

  • $!El Cortejo Real del Carnaval 2026, Javier Osuna, Rey de la Alegría; Anahí Esparza, Reina del Carnaval; Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales; Eileen Cruz, Reina Infantil y Noelia Vega, Reina de la Poesía.
    El Cortejo Real del Carnaval 2026, Javier Osuna, Rey de la Alegría; Anahí Esparza, Reina del Carnaval; Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales; Eileen Cruz, Reina Infantil y Noelia Vega, Reina de la Poesía. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026, entre las Princesas Reales, Monserrat Zamudio, Karely Tirado y Danya Moreno.
    Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2026, entre las Princesas Reales, Monserrat Zamudio, Karely Tirado y Danya Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Monserrat Sánchez y Edson Valdez.
    Monserrat Sánchez y Edson Valdez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Vanessa Pineda y Elisa Gutiérrez.
    Vanessa Pineda y Elisa Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Noelia Vega, Reina de la Poesía del Carnaval 2026, entre sus papás, Noel Vega y Jazmín Covarrubias.
    Noelia Vega, Reina de la Poesía del Carnaval 2026, entre sus papás, Noel Vega y Jazmín Covarrubias. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ian Rainieri Rodríguez, Karla Valero de Rodríguez, Juan José Rodríguez, Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México 2025 y el poeta morelense Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía 2026.
    Ian Rainieri Rodríguez, Karla Valero de Rodríguez, Juan José Rodríguez, Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México 2025 y el poeta morelense Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía 2026. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eileen Cruz, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, entre su tía Zulema Corona y su mamá, Brenda Corona.
    Eileen Cruz, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026, entre su tía Zulema Corona y su mamá, Brenda Corona. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Brayan Gamboa, Lucero Lizárraga y Desiré Ayón, Rey de la Alegría, Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, de la edición 2025.
    Brayan Gamboa, Lucero Lizárraga y Desiré Ayón, Rey de la Alegría, Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, de la edición 2025. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Anahí I, a su llegada al lugar.
    Anahí I, a su llegada al lugar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Anahí I.
    Anahí I. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El cielo se ilumina a la orilla del mar durante el impresionante espectáculo del Combate Naval.
    El cielo se ilumina a la orilla del mar durante el impresionante espectáculo del Combate Naval. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El espectáculo visual en el mar cautiva a los presentes en Olas Altas.
    El espectáculo visual en el mar cautiva a los presentes en Olas Altas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carnaval
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube