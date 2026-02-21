Brillo y tradición en el Combate Naval

En un ambiente lleno de entusiasmo, el tradicional Combate Naval reunió a decenas de familias y visitantes en el área de Olas Altas.

El cortejo actual fue protagonista de una noche que combinó historia, espectáculo y convivencia social.

Los chicos se reunieron en el área ubicada frente al Monumento a Pedro Infante, ahí, ataviados con impecables atuendos, arribaron entre aplausos y muestras de cariño del público.

Reinas, princesas y embajadores de la fiesta saludaron sonrientes, posando para fotografías y compartiendo momentos especiales con los asistentes.

La celebración, que forma parte esencial de las festividades del puerto, ofreció un espectáculo visual en el mar, acompañado por música, efectos especiales y una atmósfera de alegría colectiva.