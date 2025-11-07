Brinda la UAdeO homenaje a Élmer Mendoza

El auditorio de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Mazatlán, se llenó de aplausos y afecto durante el homenaje al escritor Élmer Mendoza, uno de los autores más representativos de la narrativa del norte del país.

Autoridades universitarias, académicos, escritores y estudiantes se reunieron para celebrar al creador de El amante de Janis Joplin y Balas de plata, en una ceremonia donde se destacó su aportación a la literatura mexicana y su influencia como maestro y promotor de la lectura.

La directora de la unidad, María de los Ángeles Arce Llamas, entregó al homenajeado un reconocimiento por su trayectoria.

El programa incluyó lecturas dramatizadas de fragmentos de su obra, coordinadas por los maestros Manuel Rochín y Tonatiuh Martínez, así como palabras de los escritores Juan José Rodríguez y Melly Peraza, quienes recordaron anécdotas personales y el legado literario de Mendoza.

Al final, el maestro Élmer Mendoza agradeció la distinción, y se tomó fotografías de recuerdo con los ahí presentes.