Brindan a Lilly Bojórquez un cumpleaños inolvidable

Con la temática de la serie Bridgerton, Lilly Bojórquez de Ríos, celebró un cumpleaños más, rodeada del cariño de su familia y amistades, quienes disfrutaron de una bella tarde en salón de las damas del Country Club de Culiacán.

“Hoy celebro un año más de vida, pero sobre todo, celebro la dicha de compartir esta fiesta de cumpleaños con mujeres tan fantásticas y auténticas”, expresó la festejada.

Entre risas, buenos deseos, baile y conversaciones con mucha alegría las asistentes colmaron de regalos, felicitaciones, disfrutando del bien ambiente musical que brindó el grupo Estrella, interpretando teas que pusieron a bailar a la festejada y sus invitadas.

“Gracias por la compañía, su presencia y convertir esta celebración en un recuerdo absolutamente inolvidable”, expresó a sus invitadas, quienes en el festejo degustaron de ricos bocadillos, snacks y bebidas.