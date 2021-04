Brindan armonías al aire libre

Bajo la coordinación artística de Miguel Salmón Del Real, director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Sección de Percusiones brindó un magnífico concierto con armoniosas melodías, con motivo de la Temporada Virtuosos y Virtuales 2.0: Músicos de la OSSLA en línea.

En un concierto presencial y guardando las medidas de sanidad necesarias, la Sección de Percusiones, integrada por los reconocidos músicos Fernando Correa, Edmundo Langner, Luis Alejandro Inda y Paúl Bernal, interpretaron una serie de piezas clásicas y contemporáneas para esta instrumentación, en el Ágora Rosario Castellanos.

Cuartetito de juguete, de Carlos Luyando (en tres movimientos); Bucket brigada, de Wally Hackmeister; Kartini of Bulgaria, de Dobri Paliev (que consta de los movimientos Balkan, Trakia#, Rodopi y Pirin); Crisantemi, de Giacomo Puccini, y Ritual music: Variations on the numbers 2 and 4, de David Skidmore, fueron las piezas que los músicos interpretaron.

El programa forma parte del Festival de Primavera 2021 Arturo Castañeda Dueñas, y está siendo transmitido en la página en Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura y en el canal de YouTube Cultura Sinaloa.