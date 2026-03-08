Brindan con sinfónico un homenaje en el Día Internacional de la Mujer

Herencia de Luz, fue el concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, un homenaje sinfónico, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, bajo la dirección del maestro y director huésped Armando Pesqueira.

La velada reunió un repertorio que transitó entre distintas tradiciones musicales, abriendo con el Preludio para la siesta de un fauno, de Claude Debussy, obra emblemática del impresionismo musical.

Posteriormente, se interpretó la Suite No. 5: Canciones folclóricas de Jiangsu – Llovizna en el sur, del compositor Bao Yuankai, un colorido recorrido por melodías tradicionales chinas que incluyó movimientos como Fluir de arroyo, Paisaje de Wuxi, Melodía de flauta bambú, Sauce Verde y Cosechando amaranto rojo.

El programa continuó con Estrella cálida, de Perrené Mar, seguido por Mañana de primavera, de Lili Boulanger, compositora francesa cuya obra representa una de las voces más sensibles de inicios del Siglo 20.

La noche culminó con Má vlast: “El Moldava”, de Bedřich Smetana, una de las páginas sinfónicas más evocadoras del repertorio universal, que fue interpretada con intensidad y precisión por la orquesta.