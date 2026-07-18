Brindan feligreses una especial despedida al Padre Juan Ruiz

Una memorable tarde llena de admiración, respeto y agradecimiento fue la que recibió el sacerdote Juan Ruiz, a quien sus feligreses despidieron con un banquete especial, en agradecimiento por su servicio al frente de la Parroquia de la Sagrada Familia durante 28 años. Ahora estará en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

”El Padre Juan Ruiz es un sacerdote muy querido, por ello, toda la comunidad de la Sagrada Familia lo estamos despidiendo con esta comida especial en su honor, deseándole lo mejor ahora en La Catedral”, expresó Yoli Schiller, una las organizadoras del evento.

Al respecto, el Padre Juan Ruiz correspondió ese agradecimiento a toda la comunidad por la realización de este evento en su honor.

“Me siento muy complacido, agradecido con todos, fueron 28 años sirviendo a la comunidad de La Sagrada Familia, y hoy el Señor Obispo me ha elegido para seguir trabajando, pero esta vez desde La Catedral”, dijo.

Durante el evento, lo asistentes disfrutaron de un menú que consistió en crema de chile de queso, quiche de pollo y ensalada, asadera frita, paté de marlin, diversas bebidas y pasteles.