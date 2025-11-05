Brindan homenaje a los fieles difuntos en la exposición ‘Una Fiesta Viva de México’

Con la participación de artistas de 13 países la Galería de Arte Frida Kahlo realizó la octava edición de Celebración del Dia de Muertos, con la Exposición Internacional de Artes denominada Una Fiesta Viva de México.

Jorge Luis Hurtado, coordinador de este evento organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó que en esta ocasión participan más de 90 artistas, de países como Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, India, Panamá, Portugal, y México, siendo Colombia el país con más obra en esta nueva edición.

”En esta nueva edición, estamos haciendo un homenaje a los artistas colombianos, entre ellos están Javier Mantilla Pinzón, Hernando Vergara y Ramiro Blanco. Aunado a esto en la exposición estamos presentando también una exhibición de maquetas como un legado a las memorias del Panteón San Juan, esto debido a sus 181 años de historia, las cuales fueron creadas por alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura”. detalló

Resaltó que esta exposición, es una celebración al Día del Muertos. brindando un respeto a las tradiciones de México, un día para recibir a aquellos que vienen de fuera, y para abrazar a todos aquellos que un día se fueron, recordándolos así de esta manera, en una gran fiesta en la que 85 artistas comparten su obra, entre pintura y esculturas, mismas que podrán admirarse hasta el 25 de noviembre en este recinto.