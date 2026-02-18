Brindan por la amistad y la tradición en una amena convivencia del Carnaval 2026

Mazatlán vivió una jornada de convivencia con la Comida de la Amistad, donde en un ambiente cálido y festivo, el encuentro reunió a los cortejos del Carnaval 2026 y 2025, así como a las reinas homenajeadas, embajadoras y distinguidos invitados, quienes disfrutaron de una tarde de risas, saludos y reencuentros.

Durante el evento, los presentes compartieron anécdotas y recuerdos de ediciones anteriores, mientras se estrechaban lazos con las nuevas representantes del Carnaval.

La atmósfera estuvo marcada por la alegría de quienes, más allá de los protocolos oficiales, celebran la amistad y el espíritu festivo que distingue al puerto sinaloense.

Las reinas y embajadoras del Carnaval 2026 compartieron con entusiasmo su experiencia, mientras que las homenajeadas recibieron un cálido reconocimiento por su trayectoria y contribución a la tradición.