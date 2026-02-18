Gente
|
Carnaval 2026

Brindan por la amistad y la tradición en una amena convivencia del Carnaval 2026

El Carnaval de Mazatlán 2026 ‘Arriba la Tambora’ celebró la Comida de la Amistad, reuniendo a reinas, embajadoras y cortejos de este año y del pasado, en un encuentro lleno de camaradería, recuerdos y alegría
Marisela González |
18/02/2026 15:26
18/02/2026 15:26

Mazatlán vivió una jornada de convivencia con la Comida de la Amistad, donde en un ambiente cálido y festivo, el encuentro reunió a los cortejos del Carnaval 2026 y 2025, así como a las reinas homenajeadas, embajadoras y distinguidos invitados, quienes disfrutaron de una tarde de risas, saludos y reencuentros.

Durante el evento, los presentes compartieron anécdotas y recuerdos de ediciones anteriores, mientras se estrechaban lazos con las nuevas representantes del Carnaval.

La atmósfera estuvo marcada por la alegría de quienes, más allá de los protocolos oficiales, celebran la amistad y el espíritu festivo que distingue al puerto sinaloense.

Las reinas y embajadoras del Carnaval 2026 compartieron con entusiasmo su experiencia, mientras que las homenajeadas recibieron un cálido reconocimiento por su trayectoria y contribución a la tradición.

  • $!Daniel Osuna, Rey de la Alegría homenajeado por sus 25 años, junto a Anahí I.
    Daniel Osuna, Rey de la Alegría homenajeado por sus 25 años, junto a Anahí I. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!De una rica comida disfrutaron los asistentes.
    De una rica comida disfrutaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las embajadoras de belleza estuvieron presentes en la reunión de amigos.
    Las embajadoras de belleza estuvieron presentes en la reunión de amigos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Una alegre tarde pasaron las asistentes.
    Una alegre tarde pasaron las asistentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Eileen I, Reina Infantil del Carnaval 2026, durante la convivencia.
    Eileen I, Reina Infantil del Carnaval 2026, durante la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Noelia I, Reina de la Poesía del Carnaval 2025, disfruta de la comida.
    Noelia I, Reina de la Poesía del Carnaval 2025, disfruta de la comida. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México 2025 y quien fuera Reina del Carnaval 2024, junto a Alma Loaiza Ayón, Reina de Los Juegos Florales del carnaval de 1988.
    Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México 2025 y quien fuera Reina del Carnaval 2024, junto a Alma Loaiza Ayón, Reina de Los Juegos Florales del carnaval de 1988. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Javier Osuna “El Chiras”, Rey de la Alegría del Carnaval 2026.
    Javier Osuna “El Chiras”, Rey de la Alegría del Carnaval 2026. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Eleonora Aguilar, Reina del Carnaval de Mazatlán de 1976, quien festeja su aniversario de oro de la gran fiesta.
    Eleonora Aguilar, Reina del Carnaval de Mazatlán de 1976, quien festeja su aniversario de oro de la gran fiesta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Carnaval
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube