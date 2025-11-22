Brindan por las letras en el Museo de Arte de Mazatlán

En una velada que combinó literatura, convivencia y el encanto nocturno del Centro Histórico, las participantes del Quinto Encuentro de Escritoras y Lectores se reunieron en el área del jardín del Museo de Arte de Mazatlán para disfrutar de un coctel.

La reunión marcó uno de los momentos más cálidos de esta jornada dedicada a la palabra escrita.

Bajo la iluminación tenue del recinto y rodeadas por el follaje del jardín, autoras, lectoras e invitadas especiales compartieron un espacio de diálogo y camaradería tras una intensa agenda de conferencias, presentaciones y mesas literarias.

El ambiente se mantuvo siempre relajado, ideal para que las asistentes intercambiaran ideas, experiencias creativas y reflexiones sobre los nuevos caminos de la literatura contemporánea.

El coctel ofreció una selección de bocadillos y copas de vino, que las participantes degustaron mientras conversaban con colegas y celebraban el éxito del encuentro.

Entre risas, brindis y fotografías, la noche transcurrió con un ánimo festivo que reforzó el sentido comunitario del evento.