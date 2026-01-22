Brindan sinaloenses su apoyo a Tomateros en la serie final contra Charros de Jalisco

Una vez más, el estadio de Los Tomateros recibió a toda la afición guinda, para ser partícipes del encuentro del equipo de casa contra Charros de Jalisco, en un encuentro que terminó con un marcador de 6-2, en el primer duelo de la Serie Final de la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Como se esperaba, este primer encuentro de la serie final, fue el mejor pretexto para que los sinaloense arribarán a la casa de los guindas, listos para disfrutar de esta final, portando las tradicionales casacas, gorras, matracas, banderas y cornetas, para disfrutar al máximo, familias completas, jóvenes, niños y abuelos, pasaron una tarde divertida, disfrutando del llamado “Rey de los Deportes”.