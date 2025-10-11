Brunch exclusivo marca el cierre del festival ‘Show & Glamour’ en Cimaco Mazatlán

Cimaco Mazatlán celebró con gran estilo el cierre de su Festival de la Belleza “Rendez Vous”, edición que este año llevó por nombre “Show & Glamour”.

El evento culminó con un exclusivo brunch ofrecido a sus clientas en el área de perfumería, donde el ambiente fue cálido, elegante y lleno de sorpresas.

Inspirado en la energía del espectáculo, el brillo escénico y las texturas vibrantes que marcarán tendencia durante la temporada otoño–invierno 2025, el festival reunió a amantes de la belleza y la moda en una experiencia sensorial única.

Las anfitrionas del evento fueron Magdalena Leyva, jefa de relaciones públicas; Denisse Rodríguez, jefa de piso; e Itzel Vilchis, jefa del área de perfumería, quienes dieron la bienvenida a las invitadas y coordinaron una divertida rifa de regalos, agregando un toque de emoción a la mañana.

El área de perfumería de Cimaco se distingue por ofrecer una cuidada selección de marcas reconocidas a nivel internacional.

Entre las favoritas de sus clientas destacan firmas como Chanel, Dior, Carolina Herrera, Lancôme, Yves Saint Laurent, Estée Lauder y Givenchy, que constantemente presentan sus lanzamientos más recientes en fragancias y productos de cuidado personal.

Durante el brunch, las invitadas también pudieron conocer y probar algunas de las nuevas propuestas de estas marcas para la temporada, recibiendo recomendaciones personalizadas por parte del equipo de asesoras.

Este cierre reafirma el compromiso de Cimaco Mazatlán por brindar experiencias memorables y a la vanguardia para sus clientas, consolidando su lugar como referente de estilo y belleza en la región.