Gente
|
Convivencia

Brunch exclusivo marca el cierre del festival ‘Show & Glamour’ en Cimaco Mazatlán

La tienda departamental reunió a sus clientas más fieles para agradecer su preferencia con una mañana de convivencia, moda, belleza y sorpresas, destacando las tendencias de la temporada otoño–invierno 2025.
Marisela González |
11/10/2025 14:58
11/10/2025 14:58

Cimaco Mazatlán celebró con gran estilo el cierre de su Festival de la Belleza “Rendez Vous”, edición que este año llevó por nombre “Show & Glamour”.

El evento culminó con un exclusivo brunch ofrecido a sus clientas en el área de perfumería, donde el ambiente fue cálido, elegante y lleno de sorpresas.

Inspirado en la energía del espectáculo, el brillo escénico y las texturas vibrantes que marcarán tendencia durante la temporada otoño–invierno 2025, el festival reunió a amantes de la belleza y la moda en una experiencia sensorial única.

Las anfitrionas del evento fueron Magdalena Leyva, jefa de relaciones públicas; Denisse Rodríguez, jefa de piso; e Itzel Vilchis, jefa del área de perfumería, quienes dieron la bienvenida a las invitadas y coordinaron una divertida rifa de regalos, agregando un toque de emoción a la mañana.

El área de perfumería de Cimaco se distingue por ofrecer una cuidada selección de marcas reconocidas a nivel internacional.

Entre las favoritas de sus clientas destacan firmas como Chanel, Dior, Carolina Herrera, Lancôme, Yves Saint Laurent, Estée Lauder y Givenchy, que constantemente presentan sus lanzamientos más recientes en fragancias y productos de cuidado personal.

Durante el brunch, las invitadas también pudieron conocer y probar algunas de las nuevas propuestas de estas marcas para la temporada, recibiendo recomendaciones personalizadas por parte del equipo de asesoras.

Este cierre reafirma el compromiso de Cimaco Mazatlán por brindar experiencias memorables y a la vanguardia para sus clientas, consolidando su lugar como referente de estilo y belleza en la región.

  • $!Rosa María Osuna de la Torre y Claudia Esmeralda Cano.
    Rosa María Osuna de la Torre y Claudia Esmeralda Cano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Laura Núñez y Patricia Tiznado.
    Laura Núñez y Patricia Tiznado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana Mireya Millán, Bella Millán y Sayuri Millán.
    Ana Mireya Millán, Bella Millán y Sayuri Millán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gloria Elena Gutiérrez, Ofelia Gutiérrez, Karla Greta Madrigal.
    Gloria Elena Gutiérrez, Ofelia Gutiérrez, Karla Greta Madrigal. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Margarita García
    Margarita García ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Itzel Vilchis, Magdalena Leyva y Denisse Rodríguez fueron las anfitrionas del evento.
    Itzel Vilchis, Magdalena Leyva y Denisse Rodríguez fueron las anfitrionas del evento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Una agradable mañana de convivencia pasaron los asistentes al evento.
    Una agradable mañana de convivencia pasaron los asistentes al evento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Itzel Vilchis expresa unas palabras a las presentes.
    Itzel Vilchis expresa unas palabras a las presentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Lorenza Espericueta Ceja explica una de las promociones con las que cuenta el área de perfumería.
    Lorenza Espericueta Ceja explica una de las promociones con las que cuenta el área de perfumería. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los asistentes pudieron conocer y probar algunas de las nuevas propuestas de estas marcas para la temporada.
    Los asistentes pudieron conocer y probar algunas de las nuevas propuestas de estas marcas para la temporada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Esmeralda Maldonado e Itzel Vilchis.
    Esmeralda Maldonado e Itzel Vilchis. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gabriela Melendres
    Gabriela Melendres ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ángel Emmanuel Beltrán fue uno de los afortunados en la rifa.
    Ángel Emmanuel Beltrán fue uno de los afortunados en la rifa. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
  • $!Diversos artículos del área de perfumería pudieron apreciar las ahí presentes.
    Diversos artículos del área de perfumería pudieron apreciar las ahí presentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cimaco
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube