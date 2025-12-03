Busca Marbella Rivera la corona de Reina del Carnaval de Mazatlán

En enero del próximo año, Marbella Rivera subirá al escenario de la noche elección de la Reina del Carnaval y mostrará todas sus cualidades para convencer al jurado de que ella merece ser la próxima soberana de este puerto.

La contienda carnavalera es para Marbella Rivera un nuevo reto para el que se preparara de manera extraordinaria.

Marbella es estudiante de diseño de modas, otra de sus grandes pasiones al igual que la danza, el dibujo y la actuación.

La modelo de 20 años, se siente segura en esta contienda donde comprarte junto a otras 8 candidatas el sueño de ser la Reina de “Arriba la tambora”, durante la entrevista con Noroeste destacó ser una mujer con muchas cualidades, pero son principalmente su seguridad y disciplina las que cree que las puede ayudar a ganar esta contienda.

Marbella no es una novata en los certámenes de belleza, pues en septiembre del 2024 ganó el título de Rostro de la Gran Plaza, un conocido certamen del popular centro comercial de Mazatlán, que suele ser la antesala de varias candidatas a Reina del Carnaval. Además también conquistó al jurado de Realiza Mazatleca, un certamen que reúne a varias reinas de preparatorias y universidades.

Por otra parte, Marbella se desenvuelve como modelo, y en su currículum tiene anotadas varias pasarelas de tiendas departamentales locales, así como su participación como modelo en video musicales. Sin embargo, pese a toda esta experiencia sabe que la contienda carnavalera es un nuevo reto, para el que se debe de preparar de manera extraordinaria.

“Tengo experiencia como modelo, en mi familia varios somos modelos, somos muy altos, y eso como que nos ha ayudado... pero soy la primera que participa por una corona de Carnaval, siento que mi seguridad, mi presencia, y mi dedicación son las cualidades que me pueden ayudar a ganar, pero me sigo preparando mucho, tomo muchas clases, porque se que esta competencia no es nada fácil”, destacó.

A la par de esta contienda, Marbella es estudiante de diseño de modas, otra de sus grandes pasiones al igual que la danza, el dibujo y la actuación. Es este espíritu artístico es lo que la hace amar las Fiestas de Rey Momo.

Desde que fue presentada como candidata oficial, el pasado mes de noviembre, hasta la fecha, Marbella se ha sentido como pez en el agua, y ha disfrutado cada momento durante las actividades.

“Lo he disfrutado más de lo que pensaba, pensé que iba ser un poco más estresante, pero no, ha sido muy divertido, estar en las entrevistas, conocer a mis compañeras, a los chicos candidatos, a las niñas, y siento que eso es lo principal, disfrutar cada momento, para que sea una experiencia inolvidable”, dijo.

Como portavoz del Carnaval, Marbella aprovechó el espacio para mandar una mensaje de esperanza a todo el pueblo de Mazatlán, que atraviesa por una fuerte crisis de seguridad en los últimos meses.

“Los mazatlecos somos más que todo lo que está pasado, somos gente trabajadora, gente alegre, fiestera, que nos encargamos de recibir a los visitantes de la mejor manera, no se nos debe de olvidar eso, es muy difícil todo lo que esta pasando, pero tengo esperanza de que pronto pasará... es muy difícil mandar un mensaje, no encuentro las palabras, pero quisiera decirle a toda la gente nos visita durante el Carnaval que vean la otra cara del puerta, la verdadera realidad de Mazatlán, y como somos más los buenos”, puntualizó.

Finalmente, Marbella confesó ser gran admiradora de Libia Gavica, Reina del Carnaval de Mazatlán 2020, quien es un ejemplo de dedicación y amor por la Máxima fiesta. De ganar le gustaría ser recordada como una Reina cercana al pueblo, que le interesan las problemáticas que aquejan a la sociedad actual y con gran espíritu de servicio.

Marbella Rivera Peraza

Edad: 20 años

Ocupación: Diseñadora de Modas y Modelo

Pasatiempos: Bailar, dibujar y actuar

Padres: Abel Rivera y Abril Alejandra Peraza

Hermanos: Abel Rivera y Alejandra Montalvoz