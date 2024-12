Buscan cuatro la corona de Rey de la Alegría

“Del Carnaval me gusta todo, su cultura, su gente, la alegría, su música, todo, todo en general del Carnaval, me fascina”

“De obtener la corona me gustaría ser recordado como un rey auténtico, entregado con su pueblo, por supuesto predicar los valores que inculcaron en mí, mi padre, que hoy en día ya no está conmigo, pero que sé que me está acompañando en este en este proceso y predicar eso que todos luchen por sus sueños”.

“Portar una corona es una responsabilidad, es la imagen para todos los mazatlecos, y por supuesto yo quisiera darles ese mensaje a los mazatlecos que sí se puede, que sí tienen un sueño luchen por él, que es cuestión de no soltarlo y más que nada, por eso quisiera yo para hacer el portavoz de mi Mazatlán y darles ese mensaje de lucha, porque hay muchas personas que por miedo o el qué dirán no hacen las cosas, entonces yo me estoy demostrando a mí mismo y quiero demostrarles a todos, que cuando se quiere se puede”, comentó.

Roberto Castro: Quiere trascender en el Carnaval

El entusiasmo define la personalidad de Roberto Castro Sedano, un joven que desde que nació en Mazatlán hace 38 años aprendió a amar el Carnaval gracias a su familia.

Hoy y después de haber estado enfermo de gravedad en la etapa de la pandemia que se vivió en el 2020 en México, disfruta de la vida y de todo lo que lo rodea, de ahí que decidió participar por la corona para ser el soberano alegre de la fiesta carnestolenda.

“Vamos a empezar por algo muy importante que es la salud, estoy aquí porque tenemos vida, tenemos la virtud de estar vivos, porque estuve enfermo hace cuatro años en la pandemia, estuve en un momento crucial y bastante importante para mí. Y creo que este es un momento súper especial porque es donde estoy demostrando que luché contra todo eso”, dijo.

“Para mí es preguntarme ¿por qué estoy aquí?, Primero porque estoy con vida, segundo porque mi familia me apoya y tres porque me siento respaldado de una gran familia que son mis compañeros de trabajo, gente y niños, sobre todo esos chicos que han salido conmigo en los anteriores carnavales como comparsero que soy, la verdad cuando en su momento me dijeron los médicos no te me deprimas continúa, porque te nos puedes ir, fue difícil, pero aquí estoy”.

Bailar, disfrutar y ver el lado bueno de todo lo que pasa en la vida, así como su optimismo y alegría lo caracteriza.

“Es muy importante estar acá, y que la gente me apoye porque yo soy ese poquito porcentaje de la población que tenemos esa virtud o esa oportunidad de llegar acá, de verdad estoy muy agradecido con toda la gente que me está apoyando en su momento, no creía, tenía como esa incertidumbre de aceptar o no aceptar, continuar o dejarlo, pero bueno vamos con todo, así como en un momento me dijeron los doctores ‘no te nos rindas porque te nos puede ir’, bueno hoy estoy en un momento así, no me quiero rendir, continuamos hasta obtener lo que se pueda”.

Roberto quien se define apasionado por el Carnaval.

“Para mí el Carnaval es muy importante, es parte de mi trayectoria, es parte de mi crecimiento espiritual como persona y toda esa gente que me conoce, que ha estado conmigo dentro de estos años, de esta trayectoria carnavalera que ya trae traigo atrás, los invito a que me apoyen y gente que no me conoce que se acerque y me conozcan, soy ese pequeño porcentaje de la población que queremos llegar a hacer, crear, vivir, estamos acá por eso, Carnaval para mí es un peldaño más en mi vida de que quiero trascender”.

Roberto exhortó a los jóvenes a que se acerquen a este mundo maravilloso del arte y la cultura del Carnaval, al brillo y la fantasía del oropel.

Perfil

Roberto Castro Sedano

38 años

Trabajador del IMSS

Padres: Estela Sedano y Jesús Ricardo Castro

Hermanos: Rogelio Castro

Pasatiempos: Danza y pintura

Color de campaña: Rojo