Calle, calle....!!!

Si una persona le es difícil quedarse en casa, se siente asfixiada, ansiosa y desesperada, y hasta de mal humor se pone, algo está pasando en su mente, si una mujer no puede estar en su casa, y constantemente busca excusas para salir, puede haber muchas razones emocionales posibles, no existe una explicación única y depende de su situación personal, familiar y psicológica. Revisemos algunas causas.

Algunas razones frecuentes son:

Estrés o ansiedad en el hogar, puede asociar la casa con preocupaciones, conflictos, responsabilidades o tensión emocional.

Necesidad de libertad o autonomía, algunas personas sienten que estar fuera les da una sensación de independencia o control sobre su vida. Necesidad de tiempo personal, algunas personas necesitan mas contacto con el mundo exterior, actividades, amistades o proyectos para sentirse equilibradas emocionalmente.

Problemas en la relación de pareja, si hay discusiones, falta de afecto resentimiento incomunicación, la persona puede evitar pasar tiempo en casa. Insatisfacción en la pareja, si se siente poco escuchada, valorada o conectada emocionalmente con su pareja, puede encontrar más bienestar fuera de casa que dentro.

Aburrimiento o falta de realización personal, puede sentir que su vida cotidiana es monótona y busca estímulos, actividades o interacción social fuera del hogar.

Necesidad de conexión social, algunas personas obtienen gran parte de su bienestar emocional al relacionarse con amigos, familia, o grupos. Conflictos familiares, incluso cuando no hay discusiones abiertas, la tensión acumulada puede hacer que el hogar deje de sentirse como un lugar de descanso.

Sentimientos de soledad, paradójicamente, una persona puede sentirse sola incluso viviendo con otros y busca compañía fuera de casa. Sensación de encierro o rutina, algunas personas experimentan la vida doméstica como repetitiva y buscan estímulos, novedad o o interacción social fuera de ella.

Evasión emocional, salir constantemente puede ser una forma de evitar pensamientos, emociones dolorosas o problemas que no quiere enfrentar. Evasión de problemas, si hay asuntos difíciles en la relación o en su vida personal, mantenerse ocupada fuera puede ser una forma de no pensar en ellos.

Búsqueda de identidad personal, especialmente en etapas de cambio, una persona puede sentir la necesidad de explorar intereses propios fuera del entorno doméstico. Búsqueda de reconocimiento, puede sentirse más apreciada o interesante en otros entornos que en casa.

Depresión o malestar emocional, en algunos casos, la persona incómoda consigo misma o con su entorno y busca distraerse continuamente.

Atracción hacia otras personas o una nueva actividad, a veces existe una motivación específica que resulta más gratificante emocionalmente, que permanecer en casa.

Sobre carga por las responsabilidades familiares, cuidar una pareja, unos hijos, el hogar y otras obligaciones puede generar la necesidad de tener espacios propios para sentirse ella misma y no solo madre o pareja.

Si esta persona decide ir a terapia psicológica, la terapia no debería de centrarse en hacer que la persona se quede en casa, sino en entender que función cumple para ella estar constantemente fuera de casa. El terapeuta debe de explorar la relación en el hogar, las emociones que aparecen cuando esta sola, la necesidad de validación o conexión social, los patrones de evitación (problemas, decisiones difíciles o emociones dolorosas).

También se debe de valorar la satisfacción con su vida actual ( trabajo, pareja, familia, amistades, proyectos personales y sentido de propósito) y sobre todo revisar la regulación emocional, que es aprender a tolerar el malestar sin necesidad de escapar inmediatamente de él. Si alguien dice “no puedo soportar estar en casa, me pongo nerviosa y tengo que salir”, la terapia probablemente exploraría esa ansiedad o incomodidad.