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Apoyo

Campeones de robótica en Mazatlán buscan apoyo para cumplir sueño nacional

Alumnos de la Primaria Ford 31 ganan First Lego League 2026 y buscan reunir 65 mil pesos para competir el 25 de abril en Ciudad de México
Marisela González |
20/04/2026 14:33
20/04/2026 14:33

Tras obtener el primer lugar en la etapa virtual del programa First Lego League Unearthed 2026, alumnos de la Escuela Primaria Ford 31 “Lázaro Cárdenas” lograron su pase a la fase nacional de robótica, sin embargo, requieren apoyo económico para poder asistir.

El equipo, conformado por Jesús Daniel Rodríguez Esquerra, Rogelio Alberto Jiménez Shaion, Lia Valentina Rodríguez Alcaraz, Emma Janlyn Osuna Valle, Jacqueline Álvarez Morales y Gadela Monserrat Contreras Rendón, desarrolló el proyecto “Arqueologic: código del pasado”, con el que obtuvieron el primer lugar por su maqueta en la etapa virtual realizada el pasado 15 de abril.

El proyecto es una propuesta que combina robótica, arqueología y creatividad mediante el uso de Lego.

La subdirectora del plantel, Denisse Morales Barraza; la profesora Grecia Estrada Tostado, encargada del aula de medios y Azul María Dalia Macías Osuna, subdirectora de gestión, informaron que el evento nacional se realizará el próximo 25 de abril en la Ciudad de México, donde competirán los mejores equipos del país.

Para cubrir gastos de traslado, hospedaje y alimentación de alumnos y acompañantes, necesitan reunir alrededor de 65 mil pesos.

La subdirectora Denisse Morales Barraza señaló que este logro es resultado del esfuerzo y dedicación de los menores, quienes compitieron contra más de 40 escuelas de la región.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a sumarse con aportaciones.Los docentes resaltaron que los niños desarrollaron habilidades en programación, investigación y trabajo en equipo.

Los interesados en apoyar pueden comunicarse con la escuela o realizar depósitos a la cuenta proporcionada por la institución.

APOYO

Quien guste apoyar puede depositar a la cuenta bancaria de Banorte a nombre de Denisse Morales Barraza: 0220991665.

  • $!Lia Valentina Rodríguez Alcaraz y Jacqueline Álvarez Morales.
    Lia Valentina Rodríguez Alcaraz y Jacqueline Álvarez Morales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Emma Jazlyn Osuna Valle y Gadela Monserrat Contreras Rendón.
    Emma Jazlyn Osuna Valle y Gadela Monserrat Contreras Rendón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Daniel Rodríguez Esquerra y Rogelio Alberto Jiménez Shaion.
    Jesús Daniel Rodríguez Esquerra y Rogelio Alberto Jiménez Shaion. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Emma Jazlyn Osuna Valle con su papá Emmanuel Osuna.
    Emma Jazlyn Osuna Valle con su papá Emmanuel Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Teresita de Jesús Shion Bernal con su hijo Rogelio Alberto Jiménez Shaion.
    Teresita de Jesús Shion Bernal con su hijo Rogelio Alberto Jiménez Shaion. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jacqueline Morales Barraza con su pequeña Jacqueline Álvarez Morales
    Jacqueline Morales Barraza con su pequeña Jacqueline Álvarez Morales ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Daniel Rodríguez Esquerra con su mamá Karina Rocío Esquerra.
    Jesús Daniel Rodríguez Esquerra con su mamá Karina Rocío Esquerra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ana Gabriela Rendón con su pequeña Gadela Monserrat Contreras Rendón.
    Ana Gabriela Rendón con su pequeña Gadela Monserrat Contreras Rendón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cintya Magaly Alcaraz con sus hijos, Leonardo y Lia Valentina Rodríguez Alcaraz.
    Cintya Magaly Alcaraz con sus hijos, Leonardo y Lia Valentina Rodríguez Alcaraz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Denisse Morales Barraza, Grecia Estrada Tostado y Azul María Dalia Macías Osuna.
    Denisse Morales Barraza, Grecia Estrada Tostado y Azul María Dalia Macías Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Con su proyecto “Arqueologic: código del pasado”, estudiantes mazatlecos buscan apoyo para representar a Sinaloa en la Ciudad de México.
    Con su proyecto “Arqueologic: código del pasado”, estudiantes mazatlecos buscan apoyo para representar a Sinaloa en la Ciudad de México. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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