Campeones de robótica en Mazatlán buscan apoyo para cumplir sueño nacional

Tras obtener el primer lugar en la etapa virtual del programa First Lego League Unearthed 2026, alumnos de la Escuela Primaria Ford 31 “Lázaro Cárdenas” lograron su pase a la fase nacional de robótica, sin embargo, requieren apoyo económico para poder asistir.

El equipo, conformado por Jesús Daniel Rodríguez Esquerra, Rogelio Alberto Jiménez Shaion, Lia Valentina Rodríguez Alcaraz, Emma Janlyn Osuna Valle, Jacqueline Álvarez Morales y Gadela Monserrat Contreras Rendón, desarrolló el proyecto “Arqueologic: código del pasado”, con el que obtuvieron el primer lugar por su maqueta en la etapa virtual realizada el pasado 15 de abril.

El proyecto es una propuesta que combina robótica, arqueología y creatividad mediante el uso de Lego.

La subdirectora del plantel, Denisse Morales Barraza; la profesora Grecia Estrada Tostado, encargada del aula de medios y Azul María Dalia Macías Osuna, subdirectora de gestión, informaron que el evento nacional se realizará el próximo 25 de abril en la Ciudad de México, donde competirán los mejores equipos del país.

Para cubrir gastos de traslado, hospedaje y alimentación de alumnos y acompañantes, necesitan reunir alrededor de 65 mil pesos.

La subdirectora Denisse Morales Barraza señaló que este logro es resultado del esfuerzo y dedicación de los menores, quienes compitieron contra más de 40 escuelas de la región.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a sumarse con aportaciones.Los docentes resaltaron que los niños desarrollaron habilidades en programación, investigación y trabajo en equipo.

Los interesados en apoyar pueden comunicarse con la escuela o realizar depósitos a la cuenta proporcionada por la institución.

APOYO

Quien guste apoyar puede depositar a la cuenta bancaria de Banorte a nombre de Denisse Morales Barraza: 0220991665.