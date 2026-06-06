Canacintra brinda cálida bienvenida a Gustavo de la Garza en Vantage

En un ambiente de cordialidad y compañerismo empresarial, integrantes de Canacintra Mazatlán ofrecieron una cena de bienvenida al empresario Gustavo de la Garza, quien visitó el puerto como invitado especial para participar en la charla “El Camino de las Leyendas”.

La reunión se realizó en el restaurante Vantage, donde socios e invitados especiales compartieron una agradable velada.

Durante el encuentro, Mauricio Aguilar, presidente de Canacintra Mazatlán, dirigió un mensaje de bienvenida al distinguido visitante, destacando la importancia de generar espacios de diálogo e inspiración para el sector empresarial.

Gustavo de la Garza agradeció las atenciones recibidas y convivió con los asistentes, quienes aprovecharon la ocasión para intercambiar experiencias y fortalecer vínculos.

La cena formó parte de las actividades previas al evento organizado por Canacintra Mazatlán, en el que el empresario compartió reflexiones sobre su trayectoria y experiencia en el mundo de los negocios.

Los asistentes disfrutaron de una agradable noche, marcada por la convivencia, el intercambio de ideas y el reconocimiento a las historias de éxito que inspiran a nuevas generaciones de emprendedores y empresarios.