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Reunión camaral

Canacintra brinda cálida bienvenida a Gustavo de la Garza en Vantage

El empresario fue recibido por integrantes de Canacintra Mazatlán previo a su participación en la charla ‘El Camino de las Leyendas’.
Marisela González |
06/06/2026 12:05
06/06/2026 12:05

En un ambiente de cordialidad y compañerismo empresarial, integrantes de Canacintra Mazatlán ofrecieron una cena de bienvenida al empresario Gustavo de la Garza, quien visitó el puerto como invitado especial para participar en la charla “El Camino de las Leyendas”.

La reunión se realizó en el restaurante Vantage, donde socios e invitados especiales compartieron una agradable velada.

Durante el encuentro, Mauricio Aguilar, presidente de Canacintra Mazatlán, dirigió un mensaje de bienvenida al distinguido visitante, destacando la importancia de generar espacios de diálogo e inspiración para el sector empresarial.

Gustavo de la Garza agradeció las atenciones recibidas y convivió con los asistentes, quienes aprovecharon la ocasión para intercambiar experiencias y fortalecer vínculos.

La cena formó parte de las actividades previas al evento organizado por Canacintra Mazatlán, en el que el empresario compartió reflexiones sobre su trayectoria y experiencia en el mundo de los negocios.

Los asistentes disfrutaron de una agradable noche, marcada por la convivencia, el intercambio de ideas y el reconocimiento a las historias de éxito que inspiran a nuevas generaciones de emprendedores y empresarios.

  • $!Mauricio Aguilar expresa unas palabras de bienvenida al empresario Gustavo de la Garza, invitado a Mazatlán, para compartir una charla en el evento “El Camino de las Leyendas” organizado por Canacintra Mazatlán.
    Mauricio Aguilar expresa unas palabras de bienvenida al empresario Gustavo de la Garza, invitado a Mazatlán, para compartir una charla en el evento “El Camino de las Leyendas” organizado por Canacintra Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gustavo de la Garza agradece la bienvenida de Canacintra Mazatlán
    Gustavo de la Garza agradece la bienvenida de Canacintra Mazatlán ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Quetzal Hernández, Mauro Bortoni, Mauricio Aguilar, Gustavo de la Garza, Carmen Bortoni, Carmen Garza y Laura Aranda.
    Quetzal Hernández, Mauro Bortoni, Mauricio Aguilar, Gustavo de la Garza, Carmen Bortoni, Carmen Garza y Laura Aranda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Laura Aranda y Mauricio Aguilar.
    Laura Aranda y Mauricio Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizabeth Bañuelos, Jonathan Herrera, Claudia Quiroz y Samantha Jiménez.
    Elizabeth Bañuelos, Jonathan Herrera, Claudia Quiroz y Samantha Jiménez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alonso Madrigal, Dimitri Preciado, Heriberto Osuna y Érick Galindo.
    Alonso Madrigal, Dimitri Preciado, Heriberto Osuna y Érick Galindo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Beltrán, Tobías Lozano, Javier Villa, Francisco Javier Villa, Sergio Rojas e Iván López.
    Carlos Beltrán, Tobías Lozano, Javier Villa, Francisco Javier Villa, Sergio Rojas e Iván López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Joel Hernández, Gregorio Tovar, Luis Raúl Billy, Rosy Castro y Francisco Avilés.
    Joel Hernández, Gregorio Tovar, Luis Raúl Billy, Rosy Castro y Francisco Avilés. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ignacio Gastélum, Víctor Santillán, Miguel Morales, Alfredo Reynaga y Yolanda Rodríguez.
    Ignacio Gastélum, Víctor Santillán, Miguel Morales, Alfredo Reynaga y Yolanda Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniel Quintero, Agustín Bravo, Abraham Brito, Silwya Patatin, Narda Maldonado, Norma Bañuelos y Lorena Dosal.
    Daniel Quintero, Agustín Bravo, Abraham Brito, Silwya Patatin, Narda Maldonado, Norma Bañuelos y Lorena Dosal. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Silwya Patatin, Elsy López y Jesús Lizárraga.
    Silwya Patatin, Elsy López y Jesús Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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