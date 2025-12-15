$!Canacintra Mazatlán celebra 80 años de impulso industrial con desayuno conmemorativo

Con motivo de su 80 aniversario, la delegación Mazatlán de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) celebró un desayuno conmemorativo en el complejo Estrella de Mar, reuniendo a empresarios, líderes del sector productivo e invitados especiales.

Durante el encuentro se ofreció una ponencia que destacó la importancia de la innovación, la competitividad y la colaboración entre los distintos actores de la industria como pilares para el crecimiento económico de la región.

Carmen Espinosa Noreña, del Grupo Alerta; Ismael Barros Cebreros del Club Venados; Mauricio Fernández Fragoso, director nacional de relaciones laborales de Grupo Bimbo y Sergio Rojas, presidente de Canacintra Mazatlán, empresas líderes que han podido permanecer y trascender por más de ocho décadas, expusieron su opinión y compartieron con los presentes su historia en el panel denominado “Legado y Futuro, el valor de la permanencia”.

Cómo invitada especial estuvo María Lourdes Medina Ortega, dirigente nacional de Canacintra.

El evento también sirvió como un espacio de reflexión sobre la trayectoria de Canacintra y su papel en el desarrollo industrial de Mazatlán a lo largo de estos 80 años.

La celebración reafirmó el compromiso del organismo camaral y las empresas homenajeadas con el fortalecimiento del sector industrial y la generación de oportunidades que contribuyan al progreso económico y social del municipio.

El ambiente de la reunión fue de cordialidad y camaradería, enmarcado por un entorno exclusivo frente al mar, donde los asistentes pudieron intercambiar ideas, fortalecer lazos empresariales y compartir experiencias en un espacio propicio para el diálogo.