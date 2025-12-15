Gente
Reunión camaral

Canacintra Mazatlán celebra 80 años de impulso industrial con desayuno conmemorativo

Como parte de los festejos de aniversario, que se celebró en Estrella de Mar, se llevó a cabo una ponencia enfocada en el desarrollo y fortalecimiento del sector industrial denominada ‘Legado y Futuro, el valor de la permanencia’
Marisela González |
15/12/2025 13:05
Con motivo de su 80 aniversario, la delegación Mazatlán de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) celebró un desayuno conmemorativo en el complejo Estrella de Mar, reuniendo a empresarios, líderes del sector productivo e invitados especiales.

Durante el encuentro se ofreció una ponencia que destacó la importancia de la innovación, la competitividad y la colaboración entre los distintos actores de la industria como pilares para el crecimiento económico de la región.

Carmen Espinosa Noreña, del Grupo Alerta; Ismael Barros Cebreros del Club Venados; Mauricio Fernández Fragoso, director nacional de relaciones laborales de Grupo Bimbo y Sergio Rojas, presidente de Canacintra Mazatlán, empresas líderes que han podido permanecer y trascender por más de ocho décadas, expusieron su opinión y compartieron con los presentes su historia en el panel denominado “Legado y Futuro, el valor de la permanencia”.

Cómo invitada especial estuvo María Lourdes Medina Ortega, dirigente nacional de Canacintra.

El evento también sirvió como un espacio de reflexión sobre la trayectoria de Canacintra y su papel en el desarrollo industrial de Mazatlán a lo largo de estos 80 años.

La celebración reafirmó el compromiso del organismo camaral y las empresas homenajeadas con el fortalecimiento del sector industrial y la generación de oportunidades que contribuyan al progreso económico y social del municipio.

El ambiente de la reunión fue de cordialidad y camaradería, enmarcado por un entorno exclusivo frente al mar, donde los asistentes pudieron intercambiar ideas, fortalecer lazos empresariales y compartir experiencias en un espacio propicio para el diálogo.

  • $!Denisse Flores de Rojas y Sergio Rojas Velarde.
    Denisse Flores de Rojas y Sergio Rojas Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rodolfo Madero y Lino Suárez.
    Rodolfo Madero y Lino Suárez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La familia Barros Zorrilla recibió el reconocimiento de Club Venados.
    La familia Barros Zorrilla recibió el reconocimiento de Club Venados. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El desayuno se desarrolló en un ambiente de cordialidad y networking entre los asistentes.
    El desayuno se desarrolló en un ambiente de cordialidad y networking entre los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ismael Barros, Sergio Rojas, María de Lourdes Medina, Carmen Espinosa y Mauricio Fernández con sus reconocimientos.
    Ismael Barros, Sergio Rojas, María de Lourdes Medina, Carmen Espinosa y Mauricio Fernández con sus reconocimientos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ismael Barros, Mauricio Fernández, María de Lourdes Medina, Carmen Espinosa y Sergio Rojas, durante el panel.
    Ismael Barros, Mauricio Fernández, María de Lourdes Medina, Carmen Espinosa y Sergio Rojas, durante el panel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
