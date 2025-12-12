Cantan sinaloenses ‘Las Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe en su día

Llenos de fe, amor, y gran fervor guadalupano, cientos de sinaloenses acudieron a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita) para cantar las tradicionales Mañanitas a la Virgen.

Familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, subieron la gran escalinata hasta llegar atrio de la parroquia, con flores, imágenes y veladoras, algunos de ellos cumpliendo una manda, llegando de rodillas como una promesa a la Virgen.

Los festejos a la Virgen también incluyó la oportunidad de disfrutar de una gran kermés que se preparó a un costado de la parroquia, donde los asistentes podrían disfrutar de toda clase de antojitos mexicanos, bebidas, y mucho más, mientras que los pequeños disfrutaban de los juegos mecánicos preparados para ellos.