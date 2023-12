Sin esperarlo, muchos de sus compañeros de porra del Mazatlán FC lo comenzaron a apoyar, así como sus amigos con los que juega basquetbol y futbol, sus grandes pasiones.

“Esta candidatura me ha dejado experiencias muy bonitas, ver cómo mis amigos se unen a este sueño me llena de emoción, y a mí solo me queda trabajar para juntar esos votos que me pueden ayudar a ganar”, dijo.

Finalmente, sostuvo que él solo se quiere dedicar a disfrutar esta experiencia, por esa razón quiere dejar de un lado las rivalidades con sus otros cuatro compañeros. Y espera con mucho ánimo la coronación del Rey de la Alegría que marca el inicio del Carnaval.

Perfil

Nombre: Carlos Carreón Sánchez

Edad: 46 años

Ocupación: Construcción

Pasatiempos: Jugar futbol, basquetbol, cantar y ver películas

Padres: José Carreón y Tomasa Sánchez

Porra: Azul Rey