Carlos Sarabia celebra un año más de vida rodeado de afecto

El cantante sinaloense Carlos Sarabia, reconocido por su extensa trayectoria en la música regional y su paso por agrupaciones emblemáticas como Banda El Recodo, celebró su cumpleaños entre familia, amigos y música, en una noche de alegría y recuerdos.
Marisela González |
26/01/2026 13:17
El cantante mazatleco Carlos Sarabia celebró un año más de vida con una amena reunión que reunió a familiares, amigos y seguidores, en una noche cargada de buena música y gratos momentos.

Sarabia es una figura destacada dentro del regional mexicano, con más de 30 años de trayectoria artística, y ha formado parte de agrupaciones de renombre como Banda El Recodo, Los Recoditos y La Adictiva Banda San José de Mesillas, así como ha desarrollado una carrera como solista que lo ha consolidado en el gusto del público.

La música y la camaradería fueron protagonistas de la celebración que reafirma el cariño que le tienen por uno de sus exponentes más reconocidos.

Durante la reunión, que tuvo lugar en un restaurante campirano, no faltaron las felicitaciones y las muestras de afecto para el cantante.

Agradecido por el cariño recibido, Carlos Sarabia celebró un año más de vida rodeado de quienes forman parte importante de su historia personal y profesional.

Reconocimiento

En el festejo, uno de los momentos más significativos fue cuando Miguel Ramírez, representante de artistas y agrupaciones, y Erasmo Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México, hicieron entrega de un reconocimiento al cumpleañero por sus 34 años de trayectoria.

