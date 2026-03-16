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Corte del listón

Carnes Selectas Nayarit abre su cuarta sucursal en Mazatlán

Con bendición, música en vivo y gran ambiente festivo, la empresa inauguró su nueva tienda en la avenida Ejército Mexicano, donde clientes y amigos celebraron la llegada de este espacio dedicado a ofrecer productos de calidad a las familias mazatlecas
Marisela González |
16/03/2026 12:44
16/03/2026 12:44

En un ambiente de fiesta, acompañado de música, convivencia y una gran asistencia de clientes, Carnes Selectas Nayarit celebró la inauguración de su cuarta sucursal en Mazatlán, ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, en la colonia Periodistas.

Desde muy temprano, decenas de personas se dieron cita para ser parte de la apertura de la nueva tienda, donde invitados especiales, proveedores y directivos de la empresa compartieron la alegría de este importante momento para la marca.

Previo al tradicional corte de listón, el Padre Horacio Hernández realizó la bendición de las nuevas instalaciones, deseando prosperidad para el negocio y bienestar para quienes forman parte de él.

Posteriormente, la familia Aguillón Meza, encabezada por el CEO de Carnes Selectas Nayarit, Julián Aguillón Bonilla, expresó un mensaje de agradecimiento a los asistentes, destacando el crecimiento de la empresa y el compromiso de continuar llevando productos de calidad a los hogares.

Durante su intervención, Aguillón Bonilla expresó que cada nueva apertura representa la oportunidad de construir una relación cercana con la comunidad, especialmente en una ciudad como Mazatlán, caracterizada por su gente trabajadora y hospitalaria.

Con el corte de listón se marcó oficialmente la apertura de la tienda número 23 de la empresa a nivel nacional y la cuarta en el puerto.

Tras la ceremonia, los asistentes disfrutaron de degustaciones, tacos, pozole y diferentes muestras de productos en los stands instalados por patrocinadores, mientras el ambiente festivo continuaba entre música y convivencia.

La primera clienta en ingresar fue Beatriz García, quien recibió un refrigerador como premio especial, luego de haber llegado desde la noche anterior para asegurar su lugar.

Otros clientes también fueron reconocidos con diversos electrodomésticos como parte de la celebración de apertura.

Entrega camioneta JAC Frison a cliente ganador en Mazatlán

En medio de un ambiente festivo, Carnes Selectas Nayarit realizó la esperada rifa de una camioneta JAC Frison último modelo para celebrar la apertura de su cuarta sucursal en Mazatlán.

El afortunado ganador fue Francisco Luis Ramírez Favela, de 78 años y vecino de la colonia Costa Brava, quien resultó seleccionado entre miles de participantes durante el mega sorteo realizado este domingo en la sucursal ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano. Tras descartar cuatro boletos, su ticket fue el ganador del vehículo.

El evento fue encabezado por el fundador de la compañía, Julián Aguillón, junto a directivos de la empresa, quienes agradecieron la preferencia de los clientes y reiteraron su compromiso de seguir ofreciendo productos de calidad y actividades para la comunidad.

  • $!Julián Aguillón Bonilla, CEO de Carnes Selectas Nayarit, expresó un mensaje de agradecimiento a los asistentes.
    Julián Aguillón Bonilla, CEO de Carnes Selectas Nayarit, expresó un mensaje de agradecimiento a los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Francisco Luis Ramírez Favela recibió las llaves de la camioneta JAC Frison tras resultar ganador del mega sorteo realizado por Carnes Selectas Nayarit en Mazatlán de manos de Julián Aguillón.
    Francisco Luis Ramírez Favela recibió las llaves de la camioneta JAC Frison tras resultar ganador del mega sorteo realizado por Carnes Selectas Nayarit en Mazatlán de manos de Julián Aguillón. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Francisco Luis Ramírez Favela en su camioneta.
    Francisco Luis Ramírez Favela en su camioneta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Beatriz García Sauceda fue la ganadora del refrigerador al ser la primera en realizar una compra en la sucursal.
    Beatriz García Sauceda fue la ganadora del refrigerador al ser la primera en realizar una compra en la sucursal. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Clientes de Carnes Selectas Nayarit recibieron diversos electrodomésticos y regalos durante la clausura del evento de inauguración de la nueva sucursal en Mazatlán.
    Clientes de Carnes Selectas Nayarit recibieron diversos electrodomésticos y regalos durante la clausura del evento de inauguración de la nueva sucursal en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La familia Aguillón Meza en la inauguración de la nueva sucursal.
    La familia Aguillón Meza en la inauguración de la nueva sucursal. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luis Quintos, Paola Mendoza, Don Selecto, Margarita Cano, Luis Aguiar, Guillermo Llanes, y Alfredo Guido.
    Luis Quintos, Paola Mendoza, Don Selecto, Margarita Cano, Luis Aguiar, Guillermo Llanes, y Alfredo Guido. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Colaboradores de la sucursal listos para atender a sus clientes.
    Colaboradores de la sucursal listos para atender a sus clientes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Freda Hernández, Elizabeth Amador y Miguel González.
    Freda Hernández, Elizabeth Amador y Miguel González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El equipo de Paosa presente en la inauguración de la sucursal número 4 en Mazatlán.
    El equipo de Paosa presente en la inauguración de la sucursal número 4 en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Claudia Janeth Rivera, Antonio Zataráin y Beatriz García Sauceda.
    Claudia Janeth Rivera, Antonio Zataráin y Beatriz García Sauceda. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alfonso Delgado, Yolanda Banderas y Jonathan González, de Corona Embutidos.
    Alfonso Delgado, Yolanda Banderas y Jonathan González, de Corona Embutidos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana Zataráin y Kenia Zataráin, de Nutritun.
    Ana Zataráin y Kenia Zataráin, de Nutritun. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Oliver Hernández, Reyes Aviña y Mario Martínez, de Rancho Gill.
    Oliver Hernández, Reyes Aviña y Mario Martínez, de Rancho Gill. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Narda Zataráin y Carlos Enrique Vicente Luna.
    Narda Zataráin y Carlos Enrique Vicente Luna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alma Rosa Calderón y Paola García.
    Alma Rosa Calderón y Paola García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rigoberto Fernández y Luis Sarmiento.
    Rigoberto Fernández y Luis Sarmiento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Frida Domínguez y Édgar Castelo.
    Frida Domínguez y Édgar Castelo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alejandra Santillán, Érika Gurrola y Elizabeth Lepe.
    Alejandra Santillán, Érika Gurrola y Elizabeth Lepe. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carlos Antonio Ugalde y Susana Aguilar.
    Carlos Antonio Ugalde y Susana Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Brenda Hernández se ganó un tostador al ser de las primeras cinco personas en realizar una compra en la sucursal.
    Brenda Hernández se ganó un tostador al ser de las primeras cinco personas en realizar una compra en la sucursal. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Daniel Martínez, fue el cuarto comprador el primer día de apertura de la nueva tienda.
    Daniel Martínez, fue el cuarto comprador el primer día de apertura de la nueva tienda. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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