Carnes Selectas Nayarit abre su cuarta sucursal en Mazatlán

En un ambiente de fiesta, acompañado de música, convivencia y una gran asistencia de clientes, Carnes Selectas Nayarit celebró la inauguración de su cuarta sucursal en Mazatlán, ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano, en la colonia Periodistas.

Desde muy temprano, decenas de personas se dieron cita para ser parte de la apertura de la nueva tienda, donde invitados especiales, proveedores y directivos de la empresa compartieron la alegría de este importante momento para la marca.

Previo al tradicional corte de listón, el Padre Horacio Hernández realizó la bendición de las nuevas instalaciones, deseando prosperidad para el negocio y bienestar para quienes forman parte de él.

Posteriormente, la familia Aguillón Meza, encabezada por el CEO de Carnes Selectas Nayarit, Julián Aguillón Bonilla, expresó un mensaje de agradecimiento a los asistentes, destacando el crecimiento de la empresa y el compromiso de continuar llevando productos de calidad a los hogares.

Durante su intervención, Aguillón Bonilla expresó que cada nueva apertura representa la oportunidad de construir una relación cercana con la comunidad, especialmente en una ciudad como Mazatlán, caracterizada por su gente trabajadora y hospitalaria.

Con el corte de listón se marcó oficialmente la apertura de la tienda número 23 de la empresa a nivel nacional y la cuarta en el puerto.

Tras la ceremonia, los asistentes disfrutaron de degustaciones, tacos, pozole y diferentes muestras de productos en los stands instalados por patrocinadores, mientras el ambiente festivo continuaba entre música y convivencia.

La primera clienta en ingresar fue Beatriz García, quien recibió un refrigerador como premio especial, luego de haber llegado desde la noche anterior para asegurar su lugar.

Otros clientes también fueron reconocidos con diversos electrodomésticos como parte de la celebración de apertura.

Entrega camioneta JAC Frison a cliente ganador en Mazatlán

En medio de un ambiente festivo, Carnes Selectas Nayarit realizó la esperada rifa de una camioneta JAC Frison último modelo para celebrar la apertura de su cuarta sucursal en Mazatlán.

El afortunado ganador fue Francisco Luis Ramírez Favela, de 78 años y vecino de la colonia Costa Brava, quien resultó seleccionado entre miles de participantes durante el mega sorteo realizado este domingo en la sucursal ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano. Tras descartar cuatro boletos, su ticket fue el ganador del vehículo.

El evento fue encabezado por el fundador de la compañía, Julián Aguillón, junto a directivos de la empresa, quienes agradecieron la preferencia de los clientes y reiteraron su compromiso de seguir ofreciendo productos de calidad y actividades para la comunidad.