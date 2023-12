Un sueño de la niñez y el apoyo incondicional de su familia llevó a Carolina Pano Ruelas, una joven estudiante de medicina, a entrar a la contienda como la próxima soberana del Carnaval Internacional de Mazatlán.

”Desde pequeña he tenido esa espinita o esa ilusión de participar, pero decidí así oficialmente a principios de este año, en enero se me presentó la oportunidad con mi familia me dijeron que si podía, que ellos me iban a apoyar en todo, entonces decidí participar”, contó Carolina.

Su gusto por la ciencia combinado con sus ganas de ayudar a las personas, la llevaron a decidirse por estudiar medicina, algo que le apasiona y la hace pensar en la importancia de la salud física y emocional.

”Desde muy pequeña tengo esa necesidad dentro de ayudar a los demás de aportar algo, siempre me ha llamado la atención todo esto de la ciencia, quiero ser recordada como una mujer muy apasionada con lo que hace, porque yo me apasiono muchísimo con mi profesión”, mencionó la joven candidata.

Aunque al principio tenía miedo de no poder cumplir con todas sus actividades escolares y a la vez lo referente al reinado, el sentirse respaldada por su familia y amigos le dio la fortaleza y el valor para iniciar la aventura.

”Las personas más importantes para mí son mis dos hermanas, son mi todo, mi soporte, mis mejores amigas y las personas que más quiero en este mundo”, describió.

Como buena mazatleca las fiestas carnestolendas han formado parte de la vida de Carolina y recordar su momento favorito, que son los desfiles, es algo que le provoca nostalgia y a la vez alegría, principalmente por los momentos importantes que vivió con familiares que ya fallecieron.

El tesón y la determinación de Libia Gavica y el sentirse identificada con Carla Rivas por haber sido estudiante de medicina, igual que ella, y aún así poder con las actividades del certamen y conseguir la corona, dijo, es lo que la inspira a sentir que puede lograr lo que quiera, incluso ser la próxima reina del Carnaval, si se lo propone.

Satisfecha de que en la actualidad se tome muy en cuenta la parte intelectual en los certámenes y no solo la belleza, Carolina expresó que si bien lo físico es relevante, lo profundo y el aporte del pensamiento también es fundamental.

”Lo que más importa precisamente es el lado intelectual, lo que puedas aportar al mundo, porque al final de cuentas tú te metes a un concurso, no solo para lucir una corona, sino para aportar algo a la sociedad”.

Al pertenecer ya a la historia de la máxima fiesta del puerto, Carolina manifestó que desea ser recordada por ser una chica muy alegre, entusiasta, pero que también se reconozca su preparación y su lucha.

”Quiero transmitir alegría, esa felicidad que yo siento dentro de mí, de estar aquí parada y lo orgullosa que me siento de pertenecer ya al Carnaval, quiero transmitir que soy una mujer preparada, una mujer que todos los días está luchando por aprender algo nuevo”, mencionó.

Como profesional de la salud aconsejó a las personas sobre la importancia de la salud mental, recordándoles que “estar mal es válido, así como tomarse un receso, pero siempre con el objetivo de ‘me voy a levantar’, cuidar siempre eso y si no puedes tú solo, se vale pedir ayuda”.

PERFIL

Carolina Pano Ruelas

Edad: 22 años

Ocupación: Estudiante de Medicina

Hermanas: Danna y Stephania

Color de porra: Blanco

Pasatiempo: Leer, ir al cine y hacer ejercicio

AGRADECIMIENTO

A Marina Cerritos Condominios de Hersa Corporativo, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.