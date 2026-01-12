Carolina Ruelas representa a México en Miss Intercontinental

La proyección cultural y simbólica del Carnaval Internacional de Mazatlán trasciende fronteras a través de sus reinas, y hoy esa historia continúa con paso firme gracias a Carolina Ruelas, quien fuera Reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2024 “Eclipse Barroco”, recientemente fue coronada como Miss Intercontinental México 2025 y el pasado domingo comenzó su travesía rumbo a Egipto para representar a México y competir por la corona de Miss Intercontinental 2026.

Desde el Aeropuerto Internacional de Mazatlán Rafael Buelna, Carolina compartió un emotivo mensaje previo a su partida rumbo al certamen internacional, donde representará a México en la edición número 53 de Miss Intercontinental, una competencia que —como ella misma explicó— busca destacar una belleza integral, más allá de lo físico.

En su mensaje, Carolina Ruelas expresó que este certamen valora a la mujer que tiene voz, conciencia y algo que aportar al mundo, una visión con la que se identifica plenamente y que ha guiado su crecimiento personal desde su paso por el Carnaval de Mazatlán. Con orgullo y gratitud, señaló sentirse honrada por esta oportunidad que la lleva a escenarios internacionales y la convierte en embajadora de su país.

De acuerdo con lo compartido, su ruta inició con un viaje a la Ciudad de México, para posteriormente realizar una escala en Cancún, continuar hacia Turquía y finalmente llegar a Egipto, país sede del certamen. Un trayecto que simboliza no solo un desplazamiento geográfico, sino el alcance global del talento y la preparación de una mujer formada en las tradiciones culturales de Mazatlán.

La participación de Carolina Ruelas en Miss Intercontinental es reflejo de cómo el Carnaval Internacional de Mazatlán no solo celebra la fiesta y la tradición, sino que también impulsa liderazgos femeninos capaces de representar valores, identidad y compromiso social en escenarios internacionales.

Con la experiencia que le otorgó su reinado en “Eclipse Barroco” y ahora con la responsabilidad de portar la banda de Miss Intercontinental México 2025, Carolina continúa escribiendo una historia de orgullo para Mazatlán y para México, demostrando que desde la máxima fiesta del puerto se forman mujeres que brillan en el mundo.