Casa Ley celebra 71 años de su fundación junto a sus clientes en Culiacán

Casa Ley festejó este su 71 aniversario de fundación en Culiacán, compartiendo con sus clientes en la sucursal Plaza Sendero.

Como parte de la celebración, se ofreció su tradicional pastel de 12 metros de largo, que fue disfrutado por familias y clientes.

El corte del pastel se realizó de manera simultánea en 12 sucursales ubicadas en distintas ciudades del país, incluyendo algunas en los estados de Baja California, Sonora y en Sinaloa, como Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis.

Además, la empresa sinaloense, fundada en septiembre de 1954, celebró con ofertas y promociones especiales en sus tiendas.

César Blanco, subgerente de Casa Ley en Plaza Sendero, reiteró que la celebración está dedicada a quienes eligen sus tiendas por los mejores precios.

“Este aniversario es para todos ustedes. Los invitamos a visitar cualquier Casa Ley en su ciudad y aprovechar nuestras mejores ofertas. Tenemos promociones increíbles en toda la tienda como nunca antes”, destacó.

A las 14:00 horas, el personal de la sucursal dio inicio al corte del pastel, mientras filas de clientes esperaban para degustarlo.