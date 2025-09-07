Gente
Casa Ley celebra 71 años de su fundación junto a sus clientes en Culiacán

Casa Ley celebró su 71 aniversario en Culiacán con un pastel de 12 metros y promociones especiales para sus clientes, en un festejo simultáneo en 12 ciudades del país
Daniela Flores |
07/09/2025 11:23
Casa Ley festejó este su 71 aniversario de fundación en Culiacán, compartiendo con sus clientes en la sucursal Plaza Sendero.

Como parte de la celebración, se ofreció su tradicional pastel de 12 metros de largo, que fue disfrutado por familias y clientes.

El corte del pastel se realizó de manera simultánea en 12 sucursales ubicadas en distintas ciudades del país, incluyendo algunas en los estados de Baja California, Sonora y en Sinaloa, como Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis.

Además, la empresa sinaloense, fundada en septiembre de 1954, celebró con ofertas y promociones especiales en sus tiendas.

César Blanco, subgerente de Casa Ley en Plaza Sendero, reiteró que la celebración está dedicada a quienes eligen sus tiendas por los mejores precios.

“Este aniversario es para todos ustedes. Los invitamos a visitar cualquier Casa Ley en su ciudad y aprovechar nuestras mejores ofertas. Tenemos promociones increíbles en toda la tienda como nunca antes”, destacó.

A las 14:00 horas, el personal de la sucursal dio inicio al corte del pastel, mientras filas de clientes esperaban para degustarlo.

    Para celebrar se ofreció su tradicional pastel de 12 metros de largo, que fue disfrutado por familias y clientes.
    Angélica Alfaro y Lourdes Espinoza.
    Gloria Ortega y Daniel Benítez.
    Marina Morán y Daylín Bañuelos.
    Nancy Melesio y Maribel Ortiz.
    Empleados de la tienda Ley, al pendiente de los detalles del festejo.
    Alma Villa y Alejandro Obregón.
    Arturo Valenzuela y Ricardo Reátiga.
    Arturo Valenzuela, Ricardo Reátiga y Óscar Elenes.
    Julia Martínez, Vanessa Graciano y Aurora Sánchez.
    Miguel Guerrero y Carlos Álvarez.
    Además del pastel, se sirvió una sabrosa mesa de botanas.
    Bebidas de toda clase se repartieron a los asistentes.
