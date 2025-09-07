Casa Ley celebra su 71 aniversario con un pastel para sus clientes en Mazatlán

Casa Ley festejó junto a sus clientes su 71 aniversario con un gran pastel.

En la explanada principal de la Sucursal Plaza El Mar se partió el embetunado de 12 metros de largo, el cual se repartió entre los asistentes al centro comercial.

Niños, jóvenes y adultos que acudieron a la tienda esperaron el momento para vivir la gran fiesta y degustar una enorme rebanada de pastel, que acompañaron con algunos bocadillos y bebidas refrescantes que también se repartieron entre los asistentes.

El gerente de la sucursal, Eleazar Díaz Aguirre, informó que como parte del aniversario se aplicarán ofertas especiales en todos los departamentos, desde abarrotes, frutas y verduras hasta carnes y salchichonería, los meses de septiembre y octubre.

Entrega reconocimiento

Previo al corte del pastel se hizo entrega de un reconocimiento y un pin de oro con la marca Ley, a Carmen Ochoa, subjefa del área de carnes, quien cumplió 25 años de servicio.