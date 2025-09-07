Gente
Casa Ley celebra su 71 aniversario con un pastel para sus clientes en Mazatlán

En la sucursal Plaza El Mar, festejan directivos, colaboradores y clientes más de siete década de servicio; la cadena tiene prevista una variedad de promociones y ofertas para septiembre y octubre
Marisela González |
07/09/2025 14:31
Casa Ley festejó junto a sus clientes su 71 aniversario con un gran pastel.

En la explanada principal de la Sucursal Plaza El Mar se partió el embetunado de 12 metros de largo, el cual se repartió entre los asistentes al centro comercial.

Niños, jóvenes y adultos que acudieron a la tienda esperaron el momento para vivir la gran fiesta y degustar una enorme rebanada de pastel, que acompañaron con algunos bocadillos y bebidas refrescantes que también se repartieron entre los asistentes.

El gerente de la sucursal, Eleazar Díaz Aguirre, informó que como parte del aniversario se aplicarán ofertas especiales en todos los departamentos, desde abarrotes, frutas y verduras hasta carnes y salchichonería, los meses de septiembre y octubre.

Entrega reconocimiento

Previo al corte del pastel se hizo entrega de un reconocimiento y un pin de oro con la marca Ley, a Carmen Ochoa, subjefa del área de carnes, quien cumplió 25 años de servicio.

  • $!Mario Virgen, Luis Herrera y Carlos Usuga.
    Mario Virgen, Luis Herrera y Carlos Usuga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Kenia Zataráin y Carmen Pardo.
    Kenia Zataráin y Carmen Pardo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tania Martínez, Kenia Díaz y Jesús Torres.
    Tania Martínez, Kenia Díaz y Jesús Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Colaboradores de Casa Ley de la sucursal Plaza El Mar se tomaron la fotografía del recuerdo.
    Colaboradores de Casa Ley de la sucursal Plaza El Mar se tomaron la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Pedro Rodríguez y Gerardo López.
    Pedro Rodríguez y Gerardo López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Socorro Mendoza
    Socorro Mendoza ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Candelaria Noriega e Isela Zamora.
    Candelaria Noriega e Isela Zamora. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ivanna y Michelle Herrera.
    Ivanna y Michelle Herrera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Santiago Cruz Lizárraga con su mamá Giselle Lizárraga.
    Santiago Cruz Lizárraga con su mamá Giselle Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tadeo Olivares, Ivonne Campos y Naomí Parra.
    Tadeo Olivares, Ivonne Campos y Naomí Parra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Kamila y Jimena Urías.
    Kamila y Jimena Urías. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El pastel con el logotipo de Ley y la frase “Aniversario Ley, la tradición de los mejores precios”, lució en la explanada de la sucursal.
    El pastel con el logotipo de Ley y la frase “Aniversario Ley, la tradición de los mejores precios”, lució en la explanada de la sucursal. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los clientes disfrutaron de una rebanada de pastel.
    Los clientes disfrutaron de una rebanada de pastel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
