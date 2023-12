“Tengo ahorita un dicho que no me tengo que quedar con las ganas de realizar algo y dije bueno voy a confiar en mí, voy a dejar de tener esa creencias limitantes que a veces tiene uno y voy a confiar totalmente en que yo puedo, en mi y que soy capaz de demostrarme a mí misma que si puedo lograr esto”, manifestó Catalina.

Dispuesta a contagiar a la gente con su simpatía y entusiasmo, Catalina es como espera ser recordada y que la gente reconozca en ella su belleza, inteligencia y elegancia, mismas que en 2017 lució sobre la pasarela de la tercera edición de Novias, El Evento, realizado por Noroeste.

“Me gustaría mucho proyectar la alegría que que uno carga, esa simpatía, esa confianza que vas ganando, a mí es lo que me gusta proyectar y siento que hasta el momento lo he logrado, también la elegancia que tiene la mujer mazateca yo creo que nos distingue mucho”, expresó.

La chica de la porra naranja es abogada litigante, actualmente conjuga sus actividades del reinado con sus casos, en donde envía el mensaje de que los estereotipos de belleza han mutado de ser solo la parte física sino también el potencial intelectual.

“Es romper con ese estereotipo de que la belleza no está peleada con la capacidad intelectual que tiene cada persona, es muy padre el sentirte capaz de lograr lo que te propones”, dijo.

“Así como estoy aquí (en el certamen) y le dedico el tiempo, también le dedico mi tiempo al estudio, a investigar mis casos, leer leyes, cómo es lo que tengo que responder ante el juez, tratar con los clientes”, precisó.

Como buena mazatleca de familia ‘carnavalera’, su amor por la máxima fiesta mazatleca y sus memorias de cuando era pequeña en donde todos iban a los desfiles, comían ahí, bailaban y disfrutaban el paso de los carros alegóricos y comparsas.

Una de las reinas del Carnaval que más la inspiran es Estrella Palacios, la actual secretaria de Turismo de Sinaloa, la cual fue coronada en el 2001 y desde entonces seguir su paso como profesional que se dedicó a impulsar a Mazatlán en materia turística, es un gran referente.

Agradecida con su madre por los valores inculcados, con su familia por el gran apoyo que le brindan, Catalina destacó que tras haber viajado por varios países y conocer muchas ciudades, ninguno lugar es tan hermoso como Mazatlán y estaría orgullosa de poder representarlo como la soberana.

“Yo como Catalina y si llegara a ser la una de las reinas que estaría completamente cumpliendo el sueño,... Mazatlán es uno de los mejores lugares por los cuales me encanta estar aquí y vivir y pues me encantaría muchísimo el representarlo y me enorgullece mucho el poder lograr ese papel”.

AGRADECIMIENTO

Perfil

Catalina Castellanos Osuna

25 años

Abogada

Color de Campaña: Naranja

Pasatiempo: Ir a la playa, hacer ejercicio, andar a caballo y pasar tiempo con mi familia.