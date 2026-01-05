Celebra AMASFAC su cena anual de gala

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. celebró su tradicional cena anual de gala con la asistencia de sus agremiados e invitados especiales, quienes se dieron cita en la Casa Club de El Cid para disfrutar de una noche de convivencia y reconocimiento.

El evento fue encabezado por el presidente de la agrupación Sección Mazatlán, Hugo Enrique Cárdenas, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso, profesionalismo y trabajo realizado por los miembros de la asociación durante el año.

En representación del presidente nacional de AMASFAC, Ricardo Rosado, acudió Alfredo Chong, presidente del Instituto Metropolitano, quien reconoció la importancia del trabajo que realizan los agentes de seguros y fianzas en beneficio de la sociedad.

Asimismo, se contó con la presencia de Guillermo Andrade, presidente electo de AMASFAC, quien asumirá formalmente el cargo este mes de enero, marcando el inicio de una nueva etapa para la asociación.

La velada transcurrió en un ambiente de cordialidad y elegancia, fortaleciendo los lazos entre los agremiados y reafirmando el espíritu de unidad que distingue a AMASFAC.