Celebra AMASFAC su cena anual de gala

Agremiados se reunieron en la Casa Club de El Cid para una elegante velada en la que la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas reconoció la labor de sus integrantes a lo largo del año 2025.
Marisela González |
05/01/2026 16:36
La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. celebró su tradicional cena anual de gala con la asistencia de sus agremiados e invitados especiales, quienes se dieron cita en la Casa Club de El Cid para disfrutar de una noche de convivencia y reconocimiento.

El evento fue encabezado por el presidente de la agrupación Sección Mazatlán, Hugo Enrique Cárdenas, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso, profesionalismo y trabajo realizado por los miembros de la asociación durante el año.

En representación del presidente nacional de AMASFAC, Ricardo Rosado, acudió Alfredo Chong, presidente del Instituto Metropolitano, quien reconoció la importancia del trabajo que realizan los agentes de seguros y fianzas en beneficio de la sociedad.

Asimismo, se contó con la presencia de Guillermo Andrade, presidente electo de AMASFAC, quien asumirá formalmente el cargo este mes de enero, marcando el inicio de una nueva etapa para la asociación.

La velada transcurrió en un ambiente de cordialidad y elegancia, fortaleciendo los lazos entre los agremiados y reafirmando el espíritu de unidad que distingue a AMASFAC.

  • $!Marcos Osuna, Roberto Arvizu, Óscar Durán, Rosa Isela Saínz, Dora Gómezllanos, Juan Guillermo Núñez, Cinthya Loaiza, Silvia Ábrego y Cecilia Domínguez.
    Marcos Osuna, Roberto Arvizu, Óscar Durán, Rosa Isela Saínz, Dora Gómezllanos, Juan Guillermo Núñez, Cinthya Loaiza, Silvia Ábrego y Cecilia Domínguez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Margarita Torres, Grecia Martínez, Juan Pablo Vega, Cinthya Vilchis, Lupita Ibarra, Gloria Coronado y Alejandrina Victoria.
    Margarita Torres, Grecia Martínez, Juan Pablo Vega, Cinthya Vilchis, Lupita Ibarra, Gloria Coronado y Alejandrina Victoria. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Santiago, Tarcisio Robles, Alberto Sifuentes, María Eugenia de Santiago, Martha de Robles y Victoria Pérez.
    Jesús Santiago, Tarcisio Robles, Alberto Sifuentes, María Eugenia de Santiago, Martha de Robles y Victoria Pérez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela García y Jéssica Paredes.
    Gabriela García y Jéssica Paredes. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Cony Rodríguez, Carolina Pérez, Lorena Santillán y Ericka Álvarez.
    Cony Rodríguez, Carolina Pérez, Lorena Santillán y Ericka Álvarez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Ricardo Gómez, Elsi de Gómez, Soraya de Mora y Francisco Mora.
    Ricardo Gómez, Elsi de Gómez, Soraya de Mora y Francisco Mora. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Guillermo Andrade y Lucía Félix.
    Guillermo Andrade y Lucía Félix. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Ricardo Legarda, Harvey Domínguez, Hugo Cárdenas, Fernando Arballo, Karely Cárdenas, Paola Álvarez y Diana Chaídez.
    Ricardo Legarda, Harvey Domínguez, Hugo Cárdenas, Fernando Arballo, Karely Cárdenas, Paola Álvarez y Diana Chaídez. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Velazco, Enrique Castillo, María de los Ángeles Téllez y Paty Fragosa.
    Jorge Velazco, Enrique Castillo, María de los Ángeles Téllez y Paty Fragosa. ( Fotos: Noroeste/ Juvencio Villanueva)
#Celebración
