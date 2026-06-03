Gente
|
Festejo

Celebra Anspac Culiacán una generación más de mujeres con deseos de superación

La asociación culminó con una gran fiesta de graduación, de más de 60 mujeres que participaron en los cursos de Camino a la superación y Trasciende
Leopoldo Medina |
03/06/2026 11:19
03/06/2026 11:19

Con una misa de acción de gracias en el Templo de Belem, Anspac Culiacán despidió a una nueva generación de egresadas en los cursos de Camino a la superación con una duración de tres años y el de Trasciende de cinco años.

La misa fue oficiada por el Padre Miguel Soto, en la que 60 graduadas, 60 ex graduadas y más de 140 personas que participaron en estos talleres enfocados en el autoestima, valores y autorrealización, culminando su preparación en una agradable graduación que se desarrolló en La Primavera.

El festejo continuó con un desayuno que consistió en chilaquiles, tamal, frijol y chilorio, jugo de naranja, galletas y pastel. Durante el festejo, cada una de las graduadas recibió su diploma, además, se hizo la entrega de un reconocimiento especial a dos empresas que desde hace 20 años imparten los cursos que brinda Anspac, en caso fueron para Productos Chata y Arca Continental.

También se les dio un diploma a las coordinadoras de unidad y animadoras Silvia Leyva y María Martina Gastélum, por sus más de 20 años de servicio.

#Graduación
#ANSPAC
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube