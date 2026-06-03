Celebra Anspac Culiacán una generación más de mujeres con deseos de superación

Con una misa de acción de gracias en el Templo de Belem, Anspac Culiacán despidió a una nueva generación de egresadas en los cursos de Camino a la superación con una duración de tres años y el de Trasciende de cinco años.

La misa fue oficiada por el Padre Miguel Soto, en la que 60 graduadas, 60 ex graduadas y más de 140 personas que participaron en estos talleres enfocados en el autoestima, valores y autorrealización, culminando su preparación en una agradable graduación que se desarrolló en La Primavera.

El festejo continuó con un desayuno que consistió en chilaquiles, tamal, frijol y chilorio, jugo de naranja, galletas y pastel. Durante el festejo, cada una de las graduadas recibió su diploma, además, se hizo la entrega de un reconocimiento especial a dos empresas que desde hace 20 años imparten los cursos que brinda Anspac, en caso fueron para Productos Chata y Arca Continental.

También se les dio un diploma a las coordinadoras de unidad y animadoras Silvia Leyva y María Martina Gastélum, por sus más de 20 años de servicio.