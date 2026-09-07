Gente
|
De festejo

Celebra Celina Tirado una vuelta más al sol

Sus alumnas de Cardio Fit Celina prepararon un festejo especial para celebrar un año más de vida de su instructora
Marisela González |
07/09/2026 15:18
07/09/2026 15:18

Una tarde llena de cariño, buenos deseos y momentos de convivencia vivió Celina Tirado Navarro, quien fue sorprendida por sus alumnas de Cardio Fit Celina con motivo de su cumpleaños.

Con entusiasmo y afecto, las integrantes del grupo se reunieron en un restaurante del Centro Histórico para consentir a su instructora y compartir con ella una celebración especial, en la que no faltaron las felicitaciones, los abrazos y las muestras de cariño.

Entre sonrisas y un ambiente de alegría, Celina disfrutó de este momento rodeada del cariño de sus alumnas.

La cumpleañera agradeció las muestras de afecto y los detalles que hicieron de su cumpleaños una fecha memorable.

  • $!La cumpleañera entre María Paz González, Martha Gaxiola, Ana Cruz, Mónica Méndez, Esthela Rebolledo y Bety Montelongo.
    La cumpleañera entre María Paz González, Martha Gaxiola, Ana Cruz, Mónica Méndez, Esthela Rebolledo y Bety Montelongo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Celina entre sus alumnas, Rocío Salazar, Lupita Velarde, Mary Toledo, Rosa Isela Noriega, Liz Rodríguez, Abigail Cruz, Elizabeth Martínez, Lupita Valdez, Ruby Águila y María García.
    Celina entre sus alumnas, Rocío Salazar, Lupita Velarde, Mary Toledo, Rosa Isela Noriega, Liz Rodríguez, Abigail Cruz, Elizabeth Martínez, Lupita Valdez, Ruby Águila y María García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Una tarde muy alegre pasó la cumpleañera junto a sus alumnas.
    Una tarde muy alegre pasó la cumpleañera junto a sus alumnas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cumpleaños
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube