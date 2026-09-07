Celebra Celina Tirado una vuelta más al sol

Una tarde llena de cariño, buenos deseos y momentos de convivencia vivió Celina Tirado Navarro, quien fue sorprendida por sus alumnas de Cardio Fit Celina con motivo de su cumpleaños.

Con entusiasmo y afecto, las integrantes del grupo se reunieron en un restaurante del Centro Histórico para consentir a su instructora y compartir con ella una celebración especial, en la que no faltaron las felicitaciones, los abrazos y las muestras de cariño.

Entre sonrisas y un ambiente de alegría, Celina disfrutó de este momento rodeada del cariño de sus alumnas.

La cumpleañera agradeció las muestras de afecto y los detalles que hicieron de su cumpleaños una fecha memorable.