Celebra Colegios Sinaloa 95 años de existencia en Culiacán

Hoy Colegios Sinaloa, celebra más de nueve décadas de liderazgo, en educación y valores en Sinaloa, con una trayectoria que lo respalda como Colegios Jalidopistas, semillero de ciudadanos, empresarios y familias de bien, comprometidos con la sociedad.

Llenos de felicidad, se encuentran todos los que integran Colegios Sinaloa, institución educativa que dio a conocer que están celebrando 95 años de existencia, consagrando con gratitud y esperanza su historia, reafirmando su compromiso de seguir formando con valores, amor, innovación y excelencia.

El anuncio estuvo encabezado por directivos de la institución, entre ellas María Leticia Flores, directora general del campus, y superiora de la Comunidad de Guadalupe, Nancy Paola Zúñiga, coordinadora de la pastoral eductiva, María del Rosario Castillo, María Francisca Cháidez, Patricia Castañeda Sánchez, directora general del Campus Horizontes, Yolanda Sánchez, administradora general, entre otras más ahí presentes.

Quienes dieron a conocer las actividades que estarán realizando para celebrar este importante evento, que honra el pasado, celebra el presente y mira con esperanza hacia el futuro.

Patricia Castañeda Sánchez, directora general del Campus Horizontes, destacó su alagría de compartir este momento de celebración con la sociedad sinaloense, 95 años llenos historia, retos y muchos logros.

”Estos 95 años nos están preparando para llegar al centenario, 100 años de fe, de compromiso con la educación, casi 100 años, integrando en Culiacán, una formación de grandes aspiraciones entre la adolescencia y la juventud. Gracias damos a Dios, y especialmente a la congregación, representada por cada una de las hermanas aquí presentes, que bajo la inspiración de Dios el legado de José Anastacio Díaz López, han llevado a esta institución educativa a ser un referente en Culiacán, con miras de trascendencia”, resaltó Castañeda Sánchez.

Como parte de los festejos, la institución dio a conocer que realizará una eucaristía solemne el 14 de noviembre a las 08:00 horas en el Polideportivo, donde de igual manera se realizará un programa artístico y cultural, contando con la participación de sus alumnos.

También dijo, se realizará una posada con ex alumnos, quienes también se sumarán a esta alegría de festejar este 95 aniversario, sumando una actividad más para el mes de marzo de 2026, fecha en la que realizarán una semana de cultural jalidopista, donde participarán ambos campus.

La directora destacó que entre los principales logros de la institución a lo largo de estos 95 años, son sin duda cada una de las generaciones que han pasado por el colegio, con alumnos que han trascendido en la sociedad y que se desempeñan en importantes puestos como buenos profesionistas, buenos padres de familia, siendo un referente constructivo.

”En Colegios Sinaloa, el principal protagonista son las personas, el ser humano. Otro logro importante es la permanencia, somos 24 colegios calidopistas en diferentes estados, dos de ellos en Culiacán, destacándose su infraestructura completa, con raíces fuertes, dando cabida a más mil 300 alumnos, con la idea de sumar más adelante a nuestro modelo educativo, el servicio universitario, este es un proyecto soñado,”, destacó Castañeda Sánchez.