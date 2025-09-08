Gente
Celebra DIF Mazatlán a los jóvenes de corazón en su día

Halagan a integrantes de grupos de INAPAM con una comida-baile; Rosita Canizalez es electa Reina de Reinas 2025
Marisela González |
08/09/2025 11:20
Muy alegres en un ambiente lleno de buena vibra estuvieron los integrantes del Instituto Nacional de las Personas Adultas de Mazatlán con motivo del Día del Abuelo.

Una comida-baile organizó el Sistema DIF en su honor, en el Centro de Convenciones, espacio que se llenó de algarabía durante el festejo, donde alrededor de 600 jóvenes de la tercera edad no pararon de divertirse.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez se encargó de coronar a la “Reina de Reinas”, la abuelita Rosita Canizalez, del Grupo 60, quien corrió con la suerte de ser electa por una flor de entre 32 abuelitas, ya reinas. Mientras que José Luis Gómez Núñez, director del DIF Mazatlán le impuso la banda.

A la fiesta asistieron integrantes de los 48 grupos del padrón de adultos mayores que tiene registrado el DIF Mazatlán.

Obsequios

Las sorpresas no pararon para los asistentes, quienes participaron en una rifa de regalos.

  • $!Estrella Palacios y José Luis Gómez Núñez coronan a Rosita Canizález, la reina los Abuelos 2025 del festejo del DIF.
    Estrella Palacios y José Luis Gómez Núñez coronan a Rosita Canizález, la reina los Abuelos 2025 del festejo del DIF. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Amalia Camacho, Margarita Benítez y Uvaldina Camacho.
    Amalia Camacho, Margarita Benítez y Uvaldina Camacho. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Estrella Palacios entrega los premios a los cinco primeros ganadores del sorteo por el Día de los Abuelos 2025.
    Estrella Palacios entrega los premios a los cinco primeros ganadores del sorteo por el Día de los Abuelos 2025. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elvira Morfín, Isabel Mellado y Lupita Morfín.
    Elvira Morfín, Isabel Mellado y Lupita Morfín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una tarde muy agradable pasaron los asistentes en su día.
    Una tarde muy agradable pasaron los asistentes en su día. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yenisse y Marissa Espinosa, Luz María Aldana y Claudia Guerra.
    Yenisse y Marissa Espinosa, Luz María Aldana y Claudia Guerra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leticia Beltrán, Bertha Tomé, Rosy Flores, Dolores Saavedra, Susana García y Margarita Pérez.
    Leticia Beltrán, Bertha Tomé, Rosy Flores, Dolores Saavedra, Susana García y Margarita Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Lourdes Osuna, Rosa María Mazariego y Rosy Morales.
    María Lourdes Osuna, Rosa María Mazariego y Rosy Morales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Santos Aguirre, María Dina, Rosa María Valdez.
    Santos Aguirre, María Dina, Rosa María Valdez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Virginia Romero, Rosa Mora, María Belén Luna y Lourdes Martínez.
    Virginia Romero, Rosa Mora, María Belén Luna y Lourdes Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elisa Gámez y Juana Mancillas.
    Elisa Gámez y Juana Mancillas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Leticia Velarde y Francisco Millán.
    Leticia Velarde y Francisco Millán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Rangel y Beatriz García.
    José Rangel y Beatriz García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
