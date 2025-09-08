Celebra DIF Mazatlán a los jóvenes de corazón en su día

Muy alegres en un ambiente lleno de buena vibra estuvieron los integrantes del Instituto Nacional de las Personas Adultas de Mazatlán con motivo del Día del Abuelo.

Una comida-baile organizó el Sistema DIF en su honor, en el Centro de Convenciones, espacio que se llenó de algarabía durante el festejo, donde alrededor de 600 jóvenes de la tercera edad no pararon de divertirse.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez se encargó de coronar a la “Reina de Reinas”, la abuelita Rosita Canizalez, del Grupo 60, quien corrió con la suerte de ser electa por una flor de entre 32 abuelitas, ya reinas. Mientras que José Luis Gómez Núñez, director del DIF Mazatlán le impuso la banda.

A la fiesta asistieron integrantes de los 48 grupos del padrón de adultos mayores que tiene registrado el DIF Mazatlán.

Obsequios

Las sorpresas no pararon para los asistentes, quienes participaron en una rifa de regalos.