Celebra el Club Rotario Culiacán Oriente la lucha contra la poliomielitis

El Club Rotario Culiacán Oriente, se reunió bajo el monumento dedicado al Dr. Carlos Canseco, quien instituyó el día 24 de octubre como el día internacional para la aplicación de la vacuna contra la poliomielitis, por lo que todo el acudió a este espacio, para hacer un llamado a aplicarse esta vacuna.

“Hace 40 años, Rotary Internacional, tomó como un día único para promover la aplicación de la vacuna contra la poliomielitis, esto hecho por el Dr. Carlos Canseco, a la fecha, en el mundo, ya quedan muy pocos lugares donde no se ha aplicado esta vacuna, algunos lugares son Pakistán y Afganistán, países a los que no se ha podido llegar por que están en guerra, o por ser ciudades bastante apartadas a los que dificulta llegar a los rotarios, sumando más de 2 mil 500 niños que no han recibido la vacuna”, señaló César Zamora, actual presidente de este club.

Agregó que, de 40 años a la fecha, casi 3 mil millones de niños han recibido esta vacuna, buscando que erradicar esta enfermedad. “Gracias a Dios, en México no existen casos de poliomielitis, por eso cada año al llegar el 24 de octubre se aplica esta vacuna”, dijo

Dijo que Rotary Internacional, por cada dólar que como ellos como club aportan, la fundación Belinda Gates, pone tres más, esto permite poder movilizar a nivel mundial a todos los rotarios y todo lo que se necesita contra la poliomielitis.

A esta acción, también se unió el grupo del Club Rotarac Oriente quienes en conjunto con Del Sauce a Coffe Brand, quienes en conjunto crean una dinámica con el objetivo de recabar fondos y así continuar en la lucha contra la poliomielitis creando más vacunas.

La dinámica consistió en que por cada café late vainilla que se vendiera, la cafetería aportaría el 100 por ciento de lo que se venda, para ir directo al fondo para erradicación de la polio.